El ministro del Interior de Francia califica de "absolutamente inaceptables" las declaraciones de Rajoy sobre la selección francesa

El ministro del Interior de Francia y Mariano Rajoy en imágenes de archivo

Los detalles Laurent Nuñez ha defendido que "solo hay una Francia, en la que todos pueden encontrar su sitio, sea cual sea su origen", después de que el político del PP dijera que el equipo francés tiene "un altísimo nivel, pero sin franceses".

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha criticado duramente las declaraciones del expresidente español Mariano Rajoy, quien comentó que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". Nuñez calificó estas palabras de "absolutamente inaceptables" y subrayó que no reflejan la realidad de Francia, un país de diversidad donde todos pueden encontrar su lugar, independientemente de su origen. Además, lamentó que comentarios como estos fomenten ataques racistas contra jugadores de la selección francesa, como el capitán Kylian Mbappé, quien actualmente juega en el Real Madrid.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, ha calificado de "absolutamente inaceptables" las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, quien afirmó que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en una columna publicada por 'El Debate' tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial.

"Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", ha expresado Nuñez en una entrevista en la televisión 'BMF TV' al ser preguntado por las palabras del exjefe del Ejecutivo español.

En este sentido, el ministro ha afirmado que "solo hay una Francia, en la que todos pueden encontrar su sitio, sea cual sea su origen", tras lo que ha defendido que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar".

Así, Laurent Nuñez ha lamentado que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé, deportista que ahora juega en el Real Madrid, precisamente el equipo del que el político del PP es fiel seguidor.

España jugará el próximo martes las semifinales del Mundial ante Francia, una selección que, para Rajoy, no está compuesta por personas galas: "Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", manifestó en la columna publicada en 'El Debate', un artículo que ha despertado gran número de críticas.

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