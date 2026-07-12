La caída de Álex Márquez mientras perseguía a Marc por el liderato en Sachsenring

El menor de los Márquez se cayó de su moto mientras perseguía a la Ducati de su hermano después de lograr una meritoria segunda posición en la clasificación del sábado.

Nueva caída de Álex Márquez en el Gran Premio de Alemania. El piloto de Gresini, que salía desde la segunda posición, mantuvo el puesto durante toda su participación en la prueba, hasta que se fue largo en la curva 13 mientras perseguía a su hermano Marc Márquez.

Álex regresaba a la primera línea, no lo hacía desde Cataluña, donde se llevó un cero domingo, al igual que en Le Mans. Sí logró puntuar en Países Bajos, donde fue quinto, aunque lo sucedido en Sachsenring supone un nuevo obstáculo en rendimiento del piloto.

Un nuevo abandono para el menor de los Márquez, que ve cómo se le escapa la opción de puntuar en un fin de semana donde el podio parecía muy asequible.

El piloto de Gresini tendrá una nueva oportunidad en la próxima cita del calendario en Gran Bretaña. Silverstone será el escenario donde Álex buscará recuperar fiabilidad y seguir demostrando la velocidad exhibida en Alemania.

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