Mueren dos pilotos en Brno durante el Campeonato Internacional de Motociclismo Alpe Adria

Fallecen los pilotos Philipp Steinmayr y Adrian Rus tras un grave accidente en el Autódromo de Brno durante el Campeonato Alpe Adria.

El motociclismo internacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de los pilotos Philipp Steinmayr y Adrian Rus, de 33 y 44 años respectivamente.

El trágico suceso tuvo lugar el pasado sábado en el Autódromo de Brno, en la República Checa, mientras ambos competían en una cita del Campeonato Internacional de Motociclismo Alpe Adria.

La gravedad del accidente obligó a la organización a suspender de inmediato toda la actividad restante del fin de semana. Según informaron las autoridades deportivas, el piloto austríaco falleció en el acto a causa del fuerte impacto.

Por su parte, el competidor rumano fue evacuado de urgencia a un centro hospitalario en estado crítico, donde las heridas sufridas acabaron con su vida horas más tarde.

La Federación Internacional de Motociclismo emitió el siguiente comunicado oficial de manera conjunta con los promotores y el circuito: "FIM Europa lamenta confirmar que dos pilotos han perdido la vida tras un accidente ocurrido durante la jornada del sábado del Campeonato Internacional de Motociclismo Alpe Adria en el Automotodrom de Brno".

A pesar de la intervención inmediata de los servicios médicos, Philipp Steinmayr (Austria, 13 de agosto de 1993) falleció a causa de las lesiones sufridas en el accidente. Adrian Rus (Rumanía, 11 de agosto de 1982) fue trasladado al hospital en estado crítico, donde posteriormente sucumbió a sus lesiones. Tras el accidente, los organizadores decidieron cancelar todo el programa restante del fin de semana. En consecuencia, no se celebrarán las carreras programadas de la Copa de Europa de Supersport 300, la Copa de Europa de Supersport 600, la Copa de Europa de Superstock 1000 y el Campeonato de Europa Femenino. FIM Europa, la Unión Motociclista Alpe Adria, AAcademy (promotora) y el Automotodrom Brno expresan su más sentido pésame a las familias, amigos, equipos y seres queridos de Philipp Steinmayr y Adrian Rus. Por respeto a las familias de las víctimas, no se facilitará más información por el momento".

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