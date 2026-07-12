Marc Márquez parafrasea a Rafa Nadal tras ganar en Sachsenring

El eneacampeón del mundo ha recordado que el objetivo es "llegar cada día al 100%", aunque dicho porcentaje sea "un 60 o un 50%".

Tras un fin de semana redondo en Alemania donde se va con 37 puntos y quedándose a solo 18 del líder del Mundial, Jorge Martín, se vio quizás por primera vez a lo largo del año a un Marc Márquez muy optimista.

"A 18. No está mal. Estábamos a 103 del líder, a 18", replicaba el ilerdense cuando Jorge Lorenzo le comentaba en 'Dazn' la remontada que ha llevado a cabo en las últimas semanas.

Eso sí, el eneacampeón del mundo ha recordado una vez más que en fines de semana como el de Sachsenring toca compensar otros que no vendrán tan bien.

"Lo dije, no engaño; Assen defender, aquí atacar. Entonces aquí tocaba atacar si queremos tener mínima oportunidad para el campeonato. Toca atacar en los circuitos que me sienta bien y no fallar en los que me sienta mal", ha explicado.

De hecho, Marc incide en que no está aún al 100%: "Esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llega".

Es por ello que ha recordado una conocida frase de Nadal: "Mi objetivo es una frase de Rafa Nadal, no es mía. Es llegar cada día al 100%. Da igual si ese 100% es un 60 o un 50%. Es exprimirlo al máximo".