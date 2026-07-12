La prioridad nacional de Vox le sabe a poco a Núcleo Nacional: para el partido neonazi solo es español quien es hijo de español

Los detalles El grupo ultra ya ha presentado su nuevo partido político y todo indica que su programa electoral, aún desconocido, se centrará en la defensa de la raza.

El grupo de extrema derecha Núcleo Nacional ha lanzado su partido político, Noviembre Nacional, cuyo programa electoral se espera que se enfoque en la defensa de la raza. Este nuevo partido busca promover la "exclusividad nacional", afirmando que solo los hijos de españoles son realmente españoles. El anuncio se realizó tras las protestas en noviembre de 2023 frente al PSOE por la Ley de Amnistía. Al convertirse en partido, sus líderes obtendrán mayor inmunidad. Aunque autorizado por el Ministerio del Interior, ha suscitado críticas por su ideología similar a la de partidos nazis europeos, con posturas antisemitas, machistas y xenófobas.

El grupo ultra de extrema derecha Núcleo Nacional ya ha presentado su nuevo partido político, Noviembre Nacional. Todo indica que su programa electoral, aún desconocido, se centrará en la defensa de la raza. La prioridad nacional de Vox les sabe a poco y van más allá: hablan de "exclusividad nacional" y dicen que el español es solo quien es hijo de español.

El grupo neonazi anunció el pasado martes la creación de su propio partido, Noviembre Nacional, que hace referencia a las violentas concentraciones que se produjeron en noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz por la aprobación de la Ley de Amnistía.

Con este movimiento, la asociación asegura que pretende "pelear por sus ideas utilizando las herramientas del régimen del 78". Sin embargo, también hay un motivo práctico, ya que al estar constituido como partido, sus líderes gozarán de una mayor inmunidad que al ser solamente representantes de una asociación.

Autorizado por Interior

Su inscripción en el registro de partidos fue autorizada por el Ministerio del Interior, algo que ha causado duras críticas. Sin embargo, el magistrado Joaquim Bosch aclaró al respecto que "para que pueda procederse a una ilegalización hay una serie de requisitos, que principalmente es que sea una organización violenta que utilice medios violentos".

Ideológicamente, poco les distingue de los partidos nazis que ya hemos visto en otros países europeos. "Son hitlerianos y puramente antisemitas. Hablan del judío como algo a erradicar", detalló al respecto el periodista Antonio Maestre. Buena prueba de ello es que en el vídeo con el que inauguraron su nueva sede en Madrid se podía ver un retrato de Adolf Hitler.

Además, defienden postulados abiertamente machistas y xenófobos. "Nos quieren convencer de que el hombre y la mujer son iguales, como también de que un africano o un sudamericano es igual que un europeo", afirmó en el vídeo de presentación su líder, Enrique Lemus. Ahora, constituidos como partido político, podrán defender esas ideas reaccionarias y excluyentes en actos públicos.

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