Marc Márquez responde sobre su renovación por Ducati: "Estamos de acuerdo en todos los puntos, pero..."

El piloto de Ducati responde en 'Jugones' sobre su futuro: "He pedido algo de tiempo y Ducati me lo ha respetado".

¿En qué porcentaje está la renovación de Marc Márquez con Ducati? Ha respondido en 'Jugones' sobre su futuro. Están de acuerdo en todas las partes, pero el piloto le ha pedido tiempo a la marca.

Así lo ha contado: "Está alto. Estamos de acuerdo en todos los puntos. Simplemente pedí algo de tiempo y Ducati me lo respetó".

Una renovación a punto, pero en la que Márquez no quiere precipitarse: "Un contrato o tomar decisiones estando lesionado no quiero, pero la lealtad por delante".

Lealtad a un equipo con el que buscará su décimo mundial: "Ducati tiene la capacidad para seguir trabajando y a la vez esa tranquilidad que necesitamos". En el Gran Premio de Tailandia sufrieron las motos Ducati, pero Marc sigue confiando plenamente en ellos.