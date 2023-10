Max Verstappen ha vuelto a demostrar que, a pesar de que no ha contado con un monoplaza infinitamente superior en el Gran Premio de los Estados Unidos, tiene la capacidad de ganar y remontar incluso cuando las circunstancias no le son propicias.

Y es que el neerlandés, que partía desde la sexta posición, consiguió hacer una gran remontada y, gracias a un ritmo constante y a una buena estrategia, consiguió ganar la carrera y demostrar por qué es tres veces campeón del mundo.

Sin embargo, si bien es cierto que su actuación es difícilmente mejorable, los miles de aficionados que estaban presentes durante la ceremonia del podio no dudaron a la hora de pitar y abuchear al campeón. Unos pitos que vienen derivados, fundamentalmente, de la situación que vive 'Checo' Pérez dentro del equipo.

Aun así, Max Verstappen ha querido quitarle peso a la situación y, en una entrevista realizada después de la ceremonia, ha asegurado que no le importa y que en Gran Premio de México firmaría que suceda lo mismo, siempre y cuando gane la carrera.

"No me importan los abucheos, al final soy yo el que se va con el trofeo a casa", asegura Max y, cuando le preguntaron que qué pasaría si sucede lo mismo en México, Verstappen lo tuvo claro: "Entonces todavía me iré con el trofeo, así que está bien".