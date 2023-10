A pesar de que Charles Leclerc ha mostrado un ritmo muy competitivo todo el fin de semana, la carrera larga del domingo no se ha desarrollado como al monegasco le hubiera gustado. Y es que, a pesar de que salió en la pole, Leclerc acabó descalificado por ilegalidades en el fondo plano de su monoplaza.

No obstante, a parte de la descalificación, la carrera no fue fácil para Charles. La realidad es que una estrategia equivocada por parte del equipo Ferrari terminó por sacrificar la carrera de un Leclerc que, de haber tomado las decisiones acertadas, podría haber peleado por la victoria.

La polémica en Ferrari llega cuando, por diferencia de velocidad y de neumáticos, desde el muro le piden a '16' que deje pasar a Carlos Sainz y que se limite a defender la quinta posición con 'Checo' Pérez. Una decisión lógica que vela por los intereses del equipo pero que no le gustó nada al monegasco.

Por ello, Leclerc dejó un claro mensaje por radio en el que cuestionaba la decisión de dejar pasar a Carlos y aseguraba que hablarían después de la carrera. Ahora, sin la tensión de la situación, Charles ha querido analizar bien la carrera.

"Es algo que dije por la radio en el calor del momento, no sé por qué motivo. Después me dijeron que Pérez estaba llegando y entendí que lo que necesitábamos era proteger a Carlos, quien tampoco estaba perdiendo mucho tiempo conmigo. No estoy enfadado por dejarle pasar, lo estoy más por la estrategia", asegura Leclerc en una entrevista con Sky Sports.

"Hoy, obviamente, hemos pagado el precio, como Carlos ayer con el blando. Hicimos nuestros cálculos, estaban entre una o dos paradas, fuimos a por una y no estábamos tan cerca, porque ir a dos era mucho más rápido. Hay que entender, cómo equipo, qué hicimos mal y por qué nuestros números no se correlacionaron", concluye el peor colocado de los Ferrari.