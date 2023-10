Max Verstappen ya lo ha dicho en varias ocasiones. Ya ha dicho que a él, eso del sprint, no le hace gracia. Ninguna. Que no le gusta nada. Ni la carrera ni la clasificación. Que estos sábados no los disfruta. El neerlandés, campeón del mundo, ha metido ahora incluso a la afición para tratar de hacer cambiar de parecer a la F1 y a la FIA... algo que no parece vaya a lograr.

Porque, según dice, estas pruebas al sprint le quitan "magia" a la carrera de domingo. El motivo, que ya sabes qué coche va a ser el más rápido. Con o sin sprint, dicho coche suele ser, en el 99,9% de los casos, el suyo.

Así lo cuenta Max, en palabras que publican en 'ESPN': "No me aburre, pero estaría decepcionado como aficionado de tener una imagen más o menos clara de lo que sucederá en la carrera".

"Quita magia"

"Me da la sensación de que te quita la magia. Esa de querer levantarte de la cama un domingo y ver la tele para saber qué coche es el más rápido", cuenta.

Y también tiene para las clasificaciones: "¿Mi opinión? No me emocionan demasiado estos fines de semana. Haces el viernes y creo que solo necesitas una clasificación. Lo das todo, y te sientes genial".

"Era primero esta mañana, y me dije que era sábado y que no había muchos puntos en juego", insiste Verstappen.

"Le quita emoción"

El neerlandés prosigue: "Ahora salvo que pase algo sabemos que va a pasar en carrera, y eso le quita emoción".

"Con un formato normal, tradicional, nadie sabría qué puede pasar en carrera y se pondría la tele para verlo. Ahora ya lo sabemos", sentencia.

Red Bull, todo victorias salvo Singapur y Qatar

En el presente Mundial, Red Bull ha ganado todas las carreras tanto al sprint como en formato tradicional salvo en Singapur, con victoria de Carlos Sainz, y en Qatar, con un Piastri que se impuso en la carrera corta.