GP de Gran Bretaña de F1 2026: horarios y dónde ver entrenamientos, clasificación y la carrera en Silverstone

El 'Gran Circo' llega a uno de sus trazados legendarios con Russell y Hamilton absolutamente decididos a recortale puntos a Antonelli en 'casa'.

Sin apenas tiempo para reaccionar ante lo sucedido en el Gran Premio de Austria, la Fórmula 1 aterriza en uno de sus grandes premios más esperados de toda la temporada. Pilotos y escuderías aterrizarán entre miércoles y jueves en Silverstone.

El viernes dará comienzo un nuevo gran premio en el que los pilotos de 'casa' tiene claro lo que deben hacer. Hamilton y Russell han sido los dos últimos ganadores en las últimas dos carreras. Eso les ha permitido recortar algo de distancia con Kimi Antonelli.

El italiano estaba dominando de manera muy clara el Mundial pero estas dos últimas carreras han reducido algo la ventaja con sus perseguidores. Con el aliciente que supone correr en tu país delante de tu afición, Hamilton y Russell quieren seguir acortando esa superioridad que tiene Kimi en la clasificación.

Horario y dónde ver en TV

Por si no fuera suficiente el espectáculo, este fin de semana se correrá con el formato al 'sprint' en Silverstone. La única sesión de libres del fin de semana será el viernes 3 de julio a la 13:30h (hora española). La clasificación para la carrera al 'sprint' será a partir de las 17:30h.

En la jornada del sábado, la 'sprint' será a la 13:00h y la clasificación a las 17:00h. El domingo será día de una carrera que comenzará a las 16:00h.

Las sesiones de entrenamientos, clasificaciones y carreras se podrán seguir en directo a través de 'Dazn'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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