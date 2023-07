El trazado de Spa-Francorchamps ha sido testigo de uno de los fines de semana más difíciles para el equipo McLaren desde que dieran aquel paso de gigante en cuanto a rendimiento.

A pesar de que el inicio fue bueno, nada más lejos de la realidad. Oscar Piastri tuvo que abandonar en la carrera del domingo por un toque con Carlos Sainz en la primera curva y Lando Norris tuvo que sufrir vuelta a vuelta para lograr finalizar séptimo.

Una mala configuración del monoplaza hizo a Lando una tortuga en las largas rectas belgas y, por ello, no podía ni adelantar ni defenderse. Sin embargo, una buena decisión del equipo le permitió volver a ser competitivo en el segundo tramo de la carrera.

Una decisión que se basó, simplemente, en un cambio a neumáticos blandos tardío que le permitió recuperar el ritmo que habían perdido y, por lo menos, pudo entrar en lo puntos.

De ello habló precisamente Lando Norris a través de unas declaraciones recogidas por 'RacingNews365', donde asegura que McLaren tuvo que "intentar algo" para salvar los muebles y sumar buenos puntos.

"Teníamos que intentar algo, y pasamos al neumático duro, pero fue aún peor. Nadie lo usó en todo el fin de semana, pensamos que normalmente nos va bien, así que creo que fue la decisión correcta intentarlo, pero aun así fue terrible", asegura el británico.

"Simplemente no tuve suficientes vueltas para poner los neumáticos (en temperatura) y poder empujar, me adelantaron en mi primera vuelta fuera de los boxes. Luego pusimos los blandos y todo volvió hacia nosotros, pero no sé cómo terminé séptimo", añade.

Asimismo, Lando se ha mostrado bastante crítico y asegura que están buscando la solución: "Solo tenemos que repensar cómo afrontamos el fin de semana con el nivel del ala y cosas como esta, especialmente en un circuito diferente (como lo es Spa)".