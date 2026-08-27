Roban el Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería más valiosos de la Edad de Bronce en Europa

Los detalles El atraco se produjo en la madrugada del miércoles al jueves en el museo de la localidad del Alto Vinalopó, en Alicante. Las piezas, descubiertas en 1963, constan de 59 piezas de oro, plata, hierro y ámbar de casi 10 kilos de peso.

La Guardia Civil y la Policía Judicial investigan el robo del Tesoro de Villena, un conjunto de orfebrería de la Edad de Bronce, ocurrido en el MUVI de Villena, Alicante. El atraco, que duró solo tres minutos, ocurrió tras una posible distracción con una falsa alarma en un polideportivo. El tesoro, datado en el año 1.000 a.C., incluye 59 piezas de oro, plata y ámbar. Fue descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler en una rambla de Villena. Este hallazgo es considerado uno de los más importantes de la Edad de Bronce en Europa.

La Guardia Civil y la Policía Judicial están investigando el robo del Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería más valiosos de la Edad de Bronce en Europa. El atraco se ha producido durante la madrugada y, como cuentan en el diario 'Información', apenas han tardado tres minutos en sustraer las piezas del MUVI, el museo de la localidad del Alto Vinalopó, en la provincia de Alicante.

Según han informado diversas fuentes de la investigación a EFE, la alarma sonó a eso de las 05:16 de la madrugada y, cuentan en la 'Cadena Ser', las primeras hipótesis apuntan a una posible acción planificada. Informan de que el robo podría tener relación con una falsa alarma registrada minutos antes en el polideportivo municipal que, consideran los investigadores, podría haber servido para desviar la atención del atraco auténtico.

El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechado hacia el año 1.000 antes de Cristo y está compuesto principalmente por piezas de oro. Entre otras, hay 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas, además de otras tres botellas de plata, dos piezas mixtas de ámbar y oro, otra de hierro y oro y también un brazalete de hierro.

Según indica el MUVI en su web, la investigación especializada considera que este es el conjunto de vajilla áurea más importante de la Edad de Bronce junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

Descubierto en diciembre de 1963

Fue el arqueólogo José María soler junto a sus colaboradores quienes lo descubrieron en diciembre de 1963 en el interior de una vasija oculta en el lecho de una rambla en el término municipal de Villena, una localidad de unos 35.000 habitantes situada en la comarca del Alt Vinalopó, en el interior norte de la provincia de Alicante.

En octubre se descubrió la primera pieza en un brazalete que no se puedo identificar en su momento como joya, entre la tierra que se había extraído de la Rambla del Panadero, en la sierra villenense del Morrón.

Entre el material que se había depositado para una obra en la calle Ferriz se vio ese brazalete aunque en un primer momento pensaron que podía tratarse de una pieza del motor de un camión.

Ángel Tomás, capataz de la obra, lo dejó expuesto a la espera de que alguien viniera a buscarlo, confundido como un cojinete de cambión. La fortuna quiso que acabara en manos del joyero local Carlos Miguel Esquembre, quien recurrió al ojo experto de José María Soler, director del Museo Arqueológico Municipal.

Esto permitió iniciar las excavaciones en la rambla que, tras varios días, dio con el hallazgo arqueológico más importante de la Edad de Bronce en toda Europa: un conjunto de 59 piezas de oro, plata, hierro y ámbar de casi 10 kilos de peso.

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