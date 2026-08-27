Mérida desvela las claves para que Alcaraz "vuelva al mismo nivel de siempre" tras entrenar con él

Dani Mérida ha compartido pista de entrenamiento con el murciano en los días previos al US Open, lo que le ha servido para ver de cerca el entrenamiento de alguien que ya sabe lo que es ganar en Nueva York.

"En cuanto coja un poco de ritmo y le pierda el miedo a..."

Dani Mérida es una de las jóvenes raquetas españolas que más proyección tiene en el mundo del tenis, junto a Rafa Jódar y Martín Landaluce. El madrileño estará en el US Open, y en sus días de preparación en Nueva York, ha tenido la oportunidad de entrenar junto a Carlos Alcaraz.

"En los otros 'Grand Slam' que he jugado igual fui a ver lo que podía pasar. A Nueva York llego con una mentalidad diferente, sabiendo que puedo competir contra todos y llegar a alcanzar rondas altas", aseguraba Mérida en una entrevista con 'Marca'. El tenista destacó la gran mejora en cuanto a confianza y también tanto a nivel "físico" como "mental", para llegar a "creerse que puede jugar todas las semanas a ese nivel y con esa gente".

Sin duda, la posibilidad de entrenar junto a un ganador de siete grandes fue "una experiencia increíble", que Dani explicó en profundidad: "Habló Samuel López con mi entrenador. Cuando supimos que Carlos venía a jugar intentamos conseguir algún entreno con él. Es un gran jugador y siempre quieres entrenar con esta gente en este tipo de torneos. La verdad es que supercontento de haber compartido pista con él en la central del US Open".

Sobre el estado de forma del murciano y la lesión que le ha mantenido apartado desde Barcelona quiso transmitir tranquilidad: "Alcaraz tiene un nivel de tenis muy alto. En cuanto coja un poco de ritmo, juegue algunos partidos y le pierda el miedo que tenga a la muñeca, lo veremos al mismo nivel que le hemos visto siempre". Para cerrar, le dedicó unas palabras de admiración a Rafa Jódar y Martin Landaluce.

"Ver lo que está haciendo Rafa en los torneos me motiva para creérmelo, para crecer y para intentar motivarme cómo está haciendo él. Y lo mismo pienso de Martín", explicó Mérida. Tres jóvenes promesas que ya son toda una realidad para el tenis español, y que junto a Alcaraz, Munar y Carreño, completan una lista de representantes de lujo en el último 'Grand Slam' del año.

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