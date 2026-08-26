'Checo' Pérez explica por qué Fernando Alonso "es diferente" al resto

El piloto de Cadillac considera que el asturiano "todavía tiene ese motor dentro" que le permite seguir corriendo a los 45 años.

Tras quedar noveno en el Gran Premio de Países Bajos y sumar dos importantísimos puntos para Aston Martin, Fernando Alonso se convirtió en el primer piloto desde Graham Hill en 1974 en puntuar con 45 años en la categoría reina.

El nivel del bicampeón del mundo de Fórmula 1 es innegable y cada vez está más cerca su renovación con Aston Martin, que le dejaría pilotando en el 'Gran Circo' con al menos 46 primaveras.

Sobre el asturiano y la edad ha reflexionado Sergio Pérez en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

"Creo que hay una determinada edad en la que empiezas a caer. ¿Qué es lo primero que cae? Pienso que el motor que tienes dentro", ha arrancado el mexicano.

Y ahí es donde el '14' es un 'rara avis': "Algunos pilotos lo sienten al final de sus 20, otros a mitad de los 30, otros a mitad de los 40. Fernando tiene 45. Igual vemos a Fernando hasta los 60".

"Sigue pilotando a un nivel altísimo, pero creo que Fernando es diferente, todavía tiene ese motor dentro. Puedes verlo. Siempre que hay una oportunidad, siempre que existe algo de lo que pueda sacar ventaja, todavía lo tiene. Se ve", ha zanjado.