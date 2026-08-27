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"Nuestra empresa estaba en peligro"

KTM desvela cuándo Pedro Acostan decidió ir a Ducati con Marc Márquez

Pit Beirer, director de KTM, asume que no pudieron darle al murciano la moto que le "prometieron".

Pedro Acosta y Marc Márquez se saludan Pedro Acosta y Marc Márquez se saludanGetty

Aprovechando el parón de MotoGP entre el Gran Premio de Gran Bretaña y el de Aragón, Pit Beirer ha concedido una entrevista a 'GPone' en la que ha hablado sobre la salida de Pedro Acosta.

"Es la estrella emergente de este paddock, creo que lo hicimos todo bien con él", reconoce resignado el director de KTM.

"Obviamente no estaba en nuestros planes perderle y luchamos mucho para retenerlo, pero tenemos que respetar su decisión", ha añadido.

Beirer afirma que la decisión de Acosta llegó "en un momento donde todo el paddock le deseaba, nuestra empresa estaba en peligro".

Y tiene claro que esa situación económica cambió los planes del murciano: "Cuando corrimos más de la mitad de la temporada con material viejo y no pudimos darle una nueva moto como le prometimos".

"Tenemos que aceptar que no fuimos suficiente para darle la confianza necesaria para quedarse con nosotros. Tenemos que aceptar que se irá a otro lugar y tendrá una carrera fantástica. No estamos contentos con ello, pero no derramaremos lágrimas porque no estaba en nuestras manos y no lo conseguimos", ha zanjado.

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