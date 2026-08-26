Meta llega a un acuerdo y pagará casi 17.000 millones de dólares para resolver las demandas por crear adicción a menores

Los detalles Como parte del acuerdo, la empresa de Mark Zuckerberg se ha comprometido a realizar cambios importantes en Facebook e Instagram.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha acordado pagar hasta 16.680 millones de dólares y realizar cambios significativos en sus plataformas para resolver demandas de varios estados de EE.UU. Las acusaciones incluían diseñar redes sociales adictivas para menores, engañar sobre su seguridad e ignorar daños a la salud mental y física de los jóvenes, además de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA). El acuerdo evita un juicio federal en California y compromete a Meta a implementar protecciones para usuarios adolescentes y menores de 13 años. Además, resuelve demandas por el escándalo de Cambridge Analytica, asignando 459,3 millones de dólares a California, Illinois, Nuevo México y Washington D.C. Tras el anuncio, las acciones de Meta subieron más del 3% en Wall Street.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha acordado pagar un máximo de 16.680 millones de dólares y realizar cambios importantes en sus redes sociales como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, según un documento judicial publicado este miércoles.

Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores y de engañar a los consumidores sobre su seguridad. También la culpaban de ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes y de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

Este acuerdo, hecho público este miércoles, evita la celebración de un juicio federal en California, el cual agrupaba las reclamaciones de 29 estados. La empresa, con sede en Menlo Park, California, niega haber actuado de forma indebida y cualquier responsabilidad, pero ha aceptado el acuerdo para evitar prolongar los litigios.

Medidas contra la adicción en menores

El acuerdo resuelve las demandas y pondrá fin a un juicio federal que había sido una de las pruebas más importantes hasta la fecha sobre las acusaciones de que las empresas de redes sociales perjudicaron a los usuarios jóvenes.

El gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg, además, se ha comprometido a implementar una serie de protecciones para los usuarios adolescentes (de 13 a 17 años) y menores de 13 años.

Entre estas medidas está: la verificación de edad y eliminar cuentas de menores de 13 años; el bloqueo por defecto las notificaciones y el acceso general a la aplicación (excepto los mensajes directos) durante la noche; un límite de uso diario por defecto de dos horas; y un modo escolar en el que se silenciarán las notificaciones durante el horario lectivo.

Por último, los adolescentes recibirán notificaciones obligatorias tras 15, 60 y 90 minutos de uso continuo para incentivar que dejen de usar la aplicación.

El acuerdo de este miércoles también resuelve las demandas presentadas por California, Illinois, Nuevo México y Washington D. C. por reclamaciones de privacidad relacionadas con el escándalo de Cambridge Analytica, en el que la consultora recopiló datos personales de millones de usuarios de Facebook. Esos estados recibirán 459,3 millones de dólares para resolver esas demandas.

El anuncio se ha producido tan solo un día después de que el director de Instagram, Adam Mosseri, testificara en el juicio celebrado en California, aunque se esperaba que el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, también prestara declaración en este proceso judicial.

Tras conocerse el pacto, que aún requiere la aprobación de un juez, las acciones de Meta han subido más de un 3% en Wall Street.

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