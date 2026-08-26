Ángel Víctor Torres anuncia que Sánchez presidirá desde Moncloa una reunión extraordinaria del mando único este viernes

¿Qué ha dicho? "Este viernes vamos a convocar extraordinariamente otra nueva sesión del Comité de Situación, que va a ser presidida en esta ocasión por el presidente Pedro Sánchez", ha dicho el responsable del mando único en Ceuta ante la entrada masiva de migrantes.

Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá desde Moncloa una reunión extraordinaria del Comité de Situación para la crisis migratoria que está atravesando Ceuta desde hace casi un mes. Desde la entrada masiva de hasta 80.000 migrantes procedentes de Marruecos. Así lo ha confirmado en la tarde de este miércoles el ministro y responsable de este mando, Ángel Víctor Torres.

Con este anuncio, no solo sabemos que será Sánchez la cabeza visible de la reunión, sino que el presidente no se va a desplazar hasta la ciudad autónoma de Ceuta. Lo hará desde la propia Moncloa y entre críticas del PP que apuntan a que ha vuelto de sus vacaciones para retomarlas sin solucionar nada para los ceutíes.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue nombrado mando único para coordinar la actuación del Gobierno central en Ceuta. Este miércoles ha recibido al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma. Junto a ellos, ha estado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; pero también el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez.

Tras el diálogo, Torres ha asegurado que ambas partes comparten un objetivo en común. "Hemos compartido un objetivo, y es que retornen todas las personas que se quedaron en Ceuta a partir del día 31, que retornen acorde y en arreglo a la ley", ha asegurado.

Pero, para que puedan retornar, primero deben pasar por el proceso de afiliación. "Para eso tenemos que acotarlos en espacio y, para eso, necesitamos recursos. Por eso el real decreto de ayer estableció una serie de espacios por parte del Gobierno y también por parte de Ceuta susceptibles de ser utilizados", ha dicho.

*Noticia en ampliación.