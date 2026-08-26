Al menos 22 muertos en Nepal tras una riada en la frontera con China provocada por un terremoto

Los detalles La riada golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet. Hay 390 peregrinos incomunicados.

Al menos 16 personas han muerto y casi 400 peregrinos permanecen sin contacto en Nepal tras una riada que afectó varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet. Rajendra Prasad Dhamala, portavoz de la Policía en Bagmati, confirmó las muertes y advirtió que la cifra podría aumentar. Bashu Kumar Adhikari, de Touch Kailash Travels, informó que se perdió contacto con 390 peregrinos, la mayoría indios. El Ejército de Nepal rescató a 29 personas y desplegó helicópteros para las labores de búsqueda. La riada afectó el distrito de Rasuwa, interrumpiendo rutas clave y causando daños significativos.

Al menos 16 personas murieron y casi 400 peregrinos permanecían este miércoles sin contacto en Nepal después de que una riada repentina alcanzase a varias localidades y dañara carreteras y otras infraestructuras cerca de la frontera con el Tíbet (China).

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, confirmó a 'EFE' que hasta el momento se han contabilizado 16 fallecidos, aunque las autoridades temen que la cifra aumente.

El director general de la compañía Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, dijo que se ha perdido el contacto con 390 peregrinos que se encontraban en Nepal camino de cruzar hacia el Tíbet para participar en el Kailash Mansarovar Yatra. "La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas", afirmó.

El portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, declaró a 'EFE' que al menos 29 personas habían sido rescatadas tras el desbordamiento del río Bhote Koshi. Basnet señaló que seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas fueron desplegados para las labores de búsqueda y rescate. "Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables", afirmó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó este miércoles que la repentina riada fue causada por un terremoto que provocó un gran deslizamiento de tierra y taponó el cauce del río Bhote Koshi. "Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación", dijo Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú, recogió el medio local Ratopati.

La riada golpeó a primera hora del miércoles el distrito de Rasuwa, donde afectó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas e interrumpió el tránsito por una de las principales rutas terrestres entre Nepal y el Tíbet. La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto. Cada año, miles de personas viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar, en el Tíbet, durante una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas.

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