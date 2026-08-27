La tensión estalla en Ceuta: un grupo de ceutíes carga contra los migrantes acampados en la playa de El Trampolín

¿Qué ha pasado? Decenas de manifestantes han increpado contra ellos al grito de 'invasores' llegando incluso a tirar varias tiendas de campaña. Varias personas, por miedo, se han echado al mar ante la situación de inseguridad que sienten y que viven.

Ceuta enfrenta una creciente tensión desde finales de julio, con enfrentamientos entre ceutíes y migrantes. Un incidente reciente en la playa de El Trampolín refleja esta situación crítica, donde manifestantes atacaron a migrantes, obligándolos a refugiarse en el mar. La policía intervino, pero la violencia persiste. En otro incidente, un grupo emboscó a militares, resultando en detenciones. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido calma y refuerzos, destacando el desamparo y la necesidad de apoyo estatal. Insisten en la expulsión de agresores y subrayan que Ceuta no puede enfrentar sola esta crisis prolongada.

Ceuta sigue al límite. Sigue siendo una olla a presión. Sigue, un día más, viendo como la tensión aumenta más y más. Porque así ha sido desde finales de julio. Porque así está siendo a finales de agosto. Porque cada vez son más preocupantes y más numerosas las escenas de enfrentamientos entre ceutíes y migrantes. Lo que ha sucedido durante la noche en la playa de El Trampolín es un ejemplo de todo esto.

Porque decenas de manifestantes han llegado a la arena de la playa ceutí para emprenderla contra los migrantes. Al grito de 'invasores', el grupo ha tumbado incluso varias tiendas de campaña mientras los que allí estaban, por miedo, terminaron por echarse al mar.

La situación fue tal que la Policía tuvo que intervenir para tratar de calmar una situación que está lejos de ser una excepción. A tenor de todas estas escenas, muchos migrantes han ido a Loma Colmenar buscando un refugio. Buscando sentirse más seguros.

Siguen en la calle, con temperaturas ya en descenso, pero con la esperanza de encontrar un lugar en el que pasar la noche. A pesar de estar en la vía pública, hay un perímetro vigilado cerca de Loma Colmenar que les transmite cierta sensación de seguridad.

Es una más. Es otro momento de tensión el que se ha vivido en Ceuta. Uno que se suma a la emboscada que un grupo de 40 personas han tendido a un vehículo no blindado en el que viajaban cuatro militares.

Les han atacado. Les han apedreado. Les han obligado a bajar del coche y buscar cómo llamar al 112 mientras seguían recibiendo pedradas. La Guardia Civil y la Policía Nacional logró detener a 12 de estos migrantes, todos ellos con edades comprendidas entre los 35 y los 40 años, mientras que el resto pudo escapar.

"Ceuta no puede seguir sola"

Ante esta situación la Asociación Unificada de Guardias Civiles, conocida por las siglas AUGC, ha compartido un comunicado para reconocer el trabajo de los militares. "Aguantar una emboscada, recibir el impacto de piedras y aún así ponerse a salvo para dar la voz de alarma habla por sí solo del compromiso de quienes sostienen la frontera cada noche, muchas veces sin los medio que necesitarían", apuntan.

"Y no es lo único. Mientras tanto, periodistas llevan semanas siendo insultados y agredidos por informar de lo que está pasando en la ciudad. La violencia ya no distingue a quien señala. El hartazgo vecinal, tras casi un mes de crisis sin respuesta institucional, se está desbordando", denuncian.

En el texto, han hecho un llamamiento a la calma y que "se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad": "Vecinos se están organizando por WhatsApp en sus propias barriadas para sentirse protegidos. Eso ya dice todo sobre el desamparo que se vive en la calle".

Además, han pedido "contundencia con quien agrede", afirmando que quien cometa tales acciones contra los militares y agentes "no puede quedarse ni un minuto más en España": "La expulsión inmediata de los agresores no es una opción, es una obligación del Estado con quienes se juegan la integridad física cada día".

"Urgen medios de todo tipo para contener la situación. No hacen falta más discusiones políticas. Hacen falta refuerzos reales. Hacen falta ya", insisten en un texto que concluyen expresando todo su apoyo a una ciudad "que lleva casi un mes aguantando lo que a nadie debería pedírsele que aguante": "Ceuta no puede seguir sola".

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