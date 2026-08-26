Nueva versión sobre los avisos del CNI del asalto a Ceuta: se niega la contradicción con un "las dos cosas pueden ser verdad" sin aclarar lo sucedido

Sí, pero... Fuentes de Moncloa a laSexta se remiten a las palabras de Marlaska cuando niega cualquier tipo de informe de la inteligencia española, asegurando que el ministro del Interior "fue claro".

La controversia entre Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska sobre la advertencia del CNI respecto a la situación en Ceuta ha generado una nueva versión: ambos ministros no se contradicen. Desde el PSOE y el Gobierno, se defiende que ambos tenían conocimiento del aumento de llegadas a nado, pero no de la magnitud del evento. Carlos Cuerpo y Patxi López han afirmado que ambas versiones pueden ser ciertas. Mientras Robles permanece en silencio, Moncloa apoya a Marlaska, quien niega un informe del CNI. La Delegación del Gobierno en Ceuta también desmiente a Robles, confirmando la versión de Marlaska sobre la falta de informes.

A la discrepancia entre Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska sobre si el CNI advirtió o no de lo que podía pasar en Ceuta, se le ha sumado este miércoles otra versión: que lo que dicen ambos ministros no es contradictorio.

Es lo que han defendido desde el PSOE y desde el Gobierno después de que las versiones de los titulares de las carteras de Defensa e Interior chocaran entre sí. "Todos éramos conscientes de que había un incremento de la llegada a nado esos días previos pero no una entrada con tanto alcance y de esa magnitud. No hay contradicción entre lo que dicen", ha aseverado Carlos Cuerpo. Desde Ferraz, en palabras de Patxi López, también apuntan a que "las dos cosas pueden ser verdad".

Mientras tanto, Robles guarda silencio después de que este martes el ministro del Interior volviera a desmentirla. Un choque por el que a primera hora de la mañana, mientras Robles visitaba el cuartel general de Tierra en Sevilla, Moncloa se posicionaba a favor de Marlaska.

Porque, según fuentes de Moncloa a laSexta, se remiten a las palabras de Marlaska cuando niega cualquier tipo de informe de la inteligencia española. "Marlaska fue claro", aseguran desde el Ejecutivo dando su versión por buena.

Es decir, insisten en que el CNI no sabía lo que podía ocurrir, que los avisos que dieron eran ordinarios y que solo habían alertado de un ligero aumento en las llegadas.

Nada parecido a lo que sostiene la ministra de Defensa: "Alertaron de la convocatoria que se movía para el día siguiente en grupos en los que había 180.000 seguidores. El día 29 hubo una reunión del CNI con Delegación del Gobierno".

De hecho, también la Delegación del Gobierno en Ceuta ha salido a desmentir a Robles. En concreto esa reunión que mencionaba diciendo que no tienen ningún contacto con el CNI, que utiliza otros canales y confirma la versión de Marlaska: que no recibieron ningún informe.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido