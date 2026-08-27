Bolaños achaca a "una tergiversación" de una sentencia del Supremo la entrada masiva en Ceuta: "No hay evidencia de que Marruecos lo haya liderado"

Los detalles El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha asegurado en su comparecencia en el Congreso que la crisis migratoria se originó por "dos bulos que corrieron muy ampliamente: el primero, que la frontera estaba abierta, y el segundo, que si entrabas a nado no te podían devolver".

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, atribuyó la crisis migratoria en Ceuta a la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo en redes sociales. Esto provocó que unas 80.000 personas entraran irregularmente en España desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, al difundirse falsos rumores sobre la apertura de fronteras. Bolaños eximió a Marruecos de responsabilidad y criticó al Partido Popular y Vox por acusar a Rabat, advirtiendo del riesgo para las relaciones diplomáticas. El ministro instó a evitar discursos racistas y a tratar a los migrantes con humanidad, mientras el Gobierno trabaja por normalizar la situación en Ceuta.

"Una sentencia del Tribunal Supremo que fue tergiversada en las redes sociales". Ese fue, según Félix Bolaños, el origen de la crisis migratoria que se vivió en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando unas 80.000 personas entraron en territorio español de forma irregular desde Marruecos.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha comparecido a petición propia este jueves en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre la respuesta del Gobierno a la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde hace cuatro semanas.

En el inicio de su declaración, Bolaños ha asegurado que la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla "no es nueva", pero, según ha defendido, esta situación concreta "se vio agravada por la publicación de una sentencia del Tribunal Supremo que fue tergiversada en las redes sociales de manera clara y abierta".

"Esta tergiversación dio lugar a dos bulos que corrieron muy ampliamente: el primero, que la frontera estaba abierta, y el segundo, que si entrabas a nado no te podían devolver. Esto provocó la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio", ha aseverado el ministro.

No obstante, Bolaños ha descargado a Marruecos de la responsabilidad de esta avalancha migratoria: "No obstante, Bolaños ha descargado a Marruecos de la responsabilidad de esta avalancha migratoria: "No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya impulsado la entrada en la frontera de Ceuta". "No hay ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado esto", ha añadido.

Además, ha cargado contra el Partido Popular y Vox por señalar a Rabat, acusándoles de poner en peligro las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. "Ustedes no gobiernan y espero que no lo hagan nunca. Esto de lanzar insidias sobre un Gobierno, sobre un país vecino, no es un buen camino. Necesitan un curso de diplomacia básica. Están faltando al respeto, sin pruebas, a Marruecos", ha espetado Bolaños a los diputados de las dos formaciones de la derecha.". "No hay ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado esto", ha añadido.

Ahora, asegura Bolaños, el Estado "está volcado en devolver normalidad cuanto antes a la ciudad", tarea para la que ha pedido "confianza a la ciudadanía de Ceuta". No obstante, ha aclarado que "quien diga que esto se soluciona en un santiamén no tiene ni idea". "España tiene ese reto por ser fronterizo, pero España tiene las capacidades para afrontar estos retos", ha asegurado Bolaños.

Bolaños pide frenar el racismo

Sin embargo, y mientras el Gobierno sigue buscando la normalización de la vida en Ceuta, Bolaños ha pedido a los ceutíes "evitar cualquier discurso racista o xenófobo de los que lamentablemente abundan".

"Son seres humanos titulares de derechos que merecen ser atendidos con humanidad y cubrir su necesidades básicas e alimentación, higiene y salud", ha añadido respecto a los migrantes que siguen en las calles de Ceuta.

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