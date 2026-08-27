Empeora el estado de salud del rey Harald V de Noruega

El rey Harald V de Noruega abandona la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz celebrada en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, en 2022.

Los detalles Según el comunicado de la casa real noruega: "el estado de salud de su majestad el Rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden todo su programa".

El rey Harald V de Noruega, hospitalizado desde hace diez días en el Hospital del Reino de Oslo debido a una anemia que ha evolucionado a una infección en la sangre, ha visto deteriorarse su estado de salud y actualmente se encuentra "muy grave", según informó la Casa Real noruega este jueves. La gravedad de la situación ha llevado al príncipe regente y a la reina a cancelar todos sus compromisos oficiales, tal y como señaló la institución en un comunicado. La situación ha generado preocupación en el país nórdico.

El rey Harald V de Noruega, ingresado desde hace diez días en el Hospital del Reino de Oslo por una anemia que ha derivado en una infección en la sangre, ha empeorado y se encuentra "muy grave", informó este jueves la Casa Real de ese país nórdico.

"El estado de salud de su majestad el Rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden todo su programa", señaló en un comunicado esa institución.

Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit y la reina Sonia se encuentran en el hospital desde alrededor de las 9.15 hora local.

Harald V fue ingresado el pasado día 17 por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica. La Casa Real informó seis días más tarde de que su situación había empeorado al producirse una infección en la sangre, pero que el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba "estable".

Durante los últimos días, se han sucedido las visitas al hospital de varios miembros de la familia, incluidos también la princesa Marta Luisa, primogénita de los reyes; varios de sus nietos y la princesa Astrid, hermana del monarca.

Harald V ya había estado de baja varias semanas en febrero y en marzo debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife (España), donde estaba de vacaciones.

El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo. A Harald V ya le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido