La paciencia se acaba en una Ceuta convertida en polvorín: convocan protestas diarias y Vivas respalda la "indignación"

Los detalles También los trabajadores municipales han hecho este miércoles una protesta en forma de un minuto de silencio, apoyada por el presidente Vivas, para mostrar su descontento por la situación.

La situación en Ceuta es tensa tras la entrada masiva de migrantes, provocando que los vecinos protesten diariamente por la gestión del Gobierno. Las manifestaciones ya han comenzado, con decenas de personas recorriendo las calles y enfrentándose a las autoridades. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, comparte la frustración de los ciudadanos, quienes buscan unirse en protestas simultáneas. Además, los trabajadores municipales también han expresado su descontento con un minuto de silencio. Paralelamente, una madre ha iniciado una recogida de firmas para que los colegios no abran hasta garantizar la seguridad de los menores, exigiendo medidas inmediatas.

La paciencia en Ceuta prácticamente brilla por su ausencia. Casi un mes después de la entrada masiva de miles de migrantes a la ciudad, los vecinos han decidido que protestarán todos los días por la situación que están viviendo.

Este martes ya se vivió una muestra de lo que podría ir sucediendo en los próximos días. Entonces, decenas de manifestantes recorrieron las calles ceutíes mostrando su indignación con el Gobierno, protestaron frente al hotel donde se aloja Ángel Víctor Torres e incluso algunos de ellos protagonizaron un altercado con un equipo de laSexta.

El enfado entre algunos de los vecinos es tal que su intención es convocar protestas todos los días. Los vecinos de los distintos barrios de la ciudad autónoma están convocando al resto en la periferia de Ceuta y la intención es ir uniéndose con las protestas simultáneas para acabar todos juntos en el centro de la urbe.

"Esa percepción la comparto porque a mi me pasa igual. A mí me lloran y me dan ganas de llorar, pero es rabia. No es un llanto de derrota, es un llanto de rabia. Esto se va a traducir en una capacidad para salir adelante, juntos y unidos", ha afirmado Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, al ser preguntado por el estado de los habitantes de la ciudad y su hartazgo.

Unas protestas que también se han extendido a los trabajadores municipales. Este miércoles se han manifestado mediante un minuto de silencio para mostrar su descontento y pedir una solución a la situación, una protesta que ha contado con el apoyo de Vivas, que ha estado presente en la misma.

Recogen firmas para que los colegios de Ceuta no abran hasta garantizar la seguridad

Una madre de Ceuta ha impulsado una recogida de firmas a través de internet para que los colegios de la ciudad autónoma no abran en el nuevo curso "hasta que se garantice la seguridad de los menores".

La petición, impulsada a través de la plataforma Change.org, reclama medidas de seguridad, higiene y salubridad en todos los centros educativos a raíz de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales del pasado julio.

"No nos sirve de nada que nos pongan un vigilante de seguridad cuando por las noches hay gente entrando en los colegios", indica esta vecina de Ceuta en la petición, en la que advierte de que la administración está "abandonando" a la ciudadanía y en concreto a los niños de la ciudad autónoma.

La impulsora de la campaña solicita que se atienda a la protección del interés superior del menor "por encima de cualquier decisión administrativa" o de la "normalidad institucional". Para esta madre, las administraciones deben ofrecer una respuesta inmediata.

"Mientras no puedan garantizarnos que Ceuta y sus centros educativos son lugares seguros para ellos, nuestra postura es clara: nuestros hijos no irán al colegio", ha concluido.

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