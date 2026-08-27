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"¿Cómo se llama? ¿Madring?"

Mourinho en estado puro: ojo a su broma con Madring en rueda de prensa

El portugués, que ha tenido que lidiar con el rugir de los Fórmula 3 durante algunos de los entrenamientos de esta semana, hizo un curioso símil con el partido ante la Real Sociedad.

Jose Mourinho Jose MourinhoGetty

Esta semana los Fórmula 3 han disfrutado de dos días de test en el circuito de Madring como 'preparación' para el GP de España de Fórmula 1, que se disputará en la capital del 11 al 13 de septiembre.

El Real Madrid anunció este miércoles que será "local event supporter" del Gran Premio, que se correrá por primera vez en las inmediaciones de IFEMA.

Las instalaciones están a pocos metros de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y durante los entrenamientos del conjunto blanco esta semana se pudo escuchar el 'rugir' de los motores de los F3.

Es por ello que tras vencer a la Real Sociedad en su redebut en el Santiago Bernabéu después de ir empate al descanso, Jose Mourinho hizo referencia al trazado.

"En el segundo tiempo metimos una marcha más. Quizás la inspiración de entrenar con el ruido de los coches allí en el... ¿Cómo se llama? ¿Madring? Metimos una marcha más y en el segundo tiempo me gustó mucho", señaló el luso entre risas.

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