El Barça sustituye el homenaje a los campeones del mundo por un "acto de exaltación de la estelada"

Joan Laporta ha anunciado que en la previa del debut liguero en el Camp Nou ante el Athletic Club de Bilbao que no se rendirá homenaje a los campeones del mundo.

Al contrario de lo que ha ocurrido por parte del resto de clubes de LaLiga con sus campeones del mundo, Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal no recibirán un homenaje por parte de su club en el primer partido como locales.

Este miércoles, Joan Laporta ha anunciado que sustituirán el homenaje por un "acto de exaltación de la estelada".

Según el presidente del FC Barcelona, "no es el contexto ni el momento más apropiado": "El fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie".

"Es una manera de expresarnos de forma pacífica que no genera violencia ni odio. Se debe respetar la estelada porque representa nuestros anhelos de libertad", ha añadido Laporta, que también ha anunciado que repartirán 10.000 esteladas en el exterior del estadio.

"Que el acto sirva para que los culés y los catalanes podamos ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física y que este elemento deje de estar estigmatizado por las fuerzas de seguridad y orden público del Estado", ha zanjado.

La ASN le respalda

La Asamblea Nacional Catalana ha comunicado que "la suspensión del homenaje es una victoria del independentismo".

Llenando el Camp Nou de esteladas, la asociación busca "denunciar la catalanofobia y el españolismo".