Los expertos de la F1 dan a Fernando Alonso la medalla de plata en Zandvoort

El ranking de la F1 del Gran Premio de Países Bajos deja a Fernando Alonso en segunda posición solo por detrás de Lando Norris.

Fernando Alonso volvió a puntuar en el Gran Premio de Países Bajos. No lo hacía desde Mónaco. Y los expertos de la Fórmula 1 han valorado muy positivamente tanto su carrera como las mejoras que han llevado Aston Martin y Honda.

Fernando ha recibido una nota de 8,6, quedando en segundo lugar solo por detrás de Lando Norris, el ganador.

"En Zandvoort se presentaron nuevas actualizaciones para Aston Martin y una nueva unidad de potencia para Honda. Si bien esta última presentó algunos problemas de manejo, Fernando Alonso pareció sacarle el máximo provecho", dicen los expertos de la competición.

"Fernando remontó posiciones de forma impresionante, gracias a una estrategia inteligente, para cruzar la meta en novena posición y sumar dos valiosos puntos en una de las mejores actuaciones del día", apuntan.

La nota de Lando Norris ascendió al 9,6, rozando la perfección: "Estuvo en excelente forma en los Países Bajos. Tras partir segundo y terminar tercero en el Sprint, el vigente campeón del mundo marcó una vuelta espectacular para conseguir la pole en la clasificación, que finalmente convirtió en victoria en un Gran Premio lleno de incidentes y estrategia, sumándose a su triunfo previo al parón en Hungría".

La clasificación general

Kimi Antonelli lidera la clasificación general con una nota media de 8,8 tras pasar el ecuador del campeonato. Por detrás asoman Lewis Hamilton y Max Verstappen.

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