El líder de F3, totalmente encantado con Madring: "Como Macau o Mónaco, son pistas que..."

La Fórmula 3 ya ha tenido la oportunidad de disfrutar del nuevo circuito semiurbano diseñado en Madrid a falta de pocas semanas para la llegada de la Fórmula 1.

"Es uno de los mejores circuitos en los que he pilotado"

Madring ya está aquí, quedan apenas unos días para la vuelta de la Fórmula 1 a la capital y el nuevo circuito semiurbano situado en IFEMA apura ya sus últimos detalles. Fijado para el fin de semana del 12 de septiembre, el asfalto para el GP de España ya está listo para el rugido de los motores.

"Creo que este circuito es increíble para pilotar. Es un poco de la vieja escuela, tiene algunas curvas interesantes y mucho carácter", aseguraba Freddie Slater, visiblemente satisfecho tras unas primeras vueltas. El británico lideró ambas tardes de la jornada de tests celebrada, aunque Ugo Ugochukwu que marcó 1:49.034, se llevó la vuelta más rápida de la semana: "Creo que es uno de los mejores circuitos en los que he pilotado".

Porque Madring fue esta semana anfitrión de unas primeras sesiones de prueba protagonizadas por los pilotos de F3. Slater, actual líder el campeonato, comparó Madrid con otros circuitos históricos: "Como todos los mejores circuitos, Macau o Mónaco, son pistas que tienen carácter. Y creo que eso es lo más especial que han conseguido hacer aquí. Se trata de salir, estar al límite, pero no pasarte tanto como para acabar arriesgándote a tener un accidente".

"Probablemente sea uno de los circuitos más divertidos del calendario cuando haces una vuelta al límite", continúo el piloto, como recoge 'Motorsport'. Y para cerrar, dejó una valoración personal sobre su tramo preferido de la pista: "No puedo elegir una parte favorita, pero sí que me gusta la 'chicane' de las curvas 5 y 6".

Por ahora solo queda esperar hasta que la categoría reina regrese a España, mientras tanto, la parrilla se reunirá en Monza para medirse por el GP de Italia este fin de semana. Una gran prueba para Fernando Alonso y un emocionante duelo en la cabeza de la clasificación, justo antes del esperado Madring. Las primeras sensaciones no han estado nada mal, aunque habrá que esperar a la F1 para corroborar las estas primeras valoraciones de Fred Slater.

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