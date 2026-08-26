Llega una nueva borrasca con tormentas fuertes con granizo en el noroeste

Los detalles El nuevo frente borrascoso cubrirá los cielos y extenderá las precipitaciones por el noroeste y el Cantábrico, especialmente en el oeste de Galicia con chubascos y tormentas fuertes, acompañadas de granizo.

Este miércoles, un frente por el noroeste provocará chubascos y tormentas en el norte peninsular, especialmente fuertes con granizo en Galicia occidental. En el resto del país, las altas presiones estabilizarán el clima, aunque podrían darse precipitaciones débiles en el litoral mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos amarillos por lluvias fuertes y tormentas en Galicia, y por altas temperaturas en Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Teruel y Zaragoza. En Canarias, se esperan intervalos de nubes en el norte y cielos despejados en el sur. El viento será moderado del suroeste en la península, con intervalos fuertes en algunas zonas.

Este miércoles, la llegada de un frente por el noroeste arrastrará chubascos y tormentas en el norte peninsular que serán fuertes y con granizo en Galicia occidental, mientras que en el resto del país las altas presiones estabilizarán el clima, aunque con posibilidad de alguna precipitación débil en el litoral mediterráneo.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, el nuevo frente borrascoso cubrirá los cielos y extenderá las precipitaciones por el noroeste y el Cantábrico, especialmente en el oeste de Galicia con chubascos y tormentas fuertes, acompañadas de granizo y de acumulados significativos.

Por la tarde, se darán además chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo occidental y rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) de viento en puntos de la meseta norte y montañas del norte.

Meteorología ha activado avisos amarillos -peligro bajo- en 10 provincias por diversos fenómenos meteorológicos adversos, algunos por lluvias fuertes y tormentas intensas en A Coruña (oeste, suroeste e interior), Lugo (centro), Ourense (noroeste, sur y Miño) y Pontevedra.

Otros avisos amarillos son por temperaturas altas en Guipúzcoa (34 grados en el interior), La Rioja y Navarra (36 en la ribera del Ebro), Teruel (36 en el Bajo Aragón) y Zaragoza (36 en Cinco Villas y la ribera del Ebro) y por 'rissagas' en Menorca, donde se esperan 0,9 metros de oscilación del nivel del mar.

En cambio, en el resto del territorio peninsular y Baleares, el tiempo será más estable debido a las altas presiones en el Mediterráneo, con cielos más despejados en el sur y sin descartar lluvias débiles en litorales mediterráneos.

En Canarias, se esperan intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur, con alisio moderado en general. Las máximas serán elevadas en el Ebro, Baleares y Cantábrico oriental, zona en la que los valores máximos ascenderán más de seis grados, y pudiéndose superar los 35 grados en el valle del Ebro, el prelitoral valenciano y las zonas bajas del sudeste.

Sin embargo, bajarán en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz; mientras que las mínimas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto.

El viento soplará moderado del suroeste en buena parte de la península, con algunos intervalos fuertes y sin descartar rachas muy fuertes en puntos de la meseta norte y montañas del norte.

En el arco mediterráneo y Baleares, el viento será del este, flojo o moderado; en el mar de Alborán, poniente moderado y con algunos intervalos fuertes; y en el Cantábrico oriental, el viento rolará de sur a noroeste, con algún intervalo fuerte.

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