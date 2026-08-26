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"Te daré un ejemplo..."

El 'archienemigo' de Alonso vuelve a atacar a Fernando poniendo de ejemplo a Vettel

Otmar Szafnauer, exjefe del asturiano en Alpine, afirma que "la ética de trabajo de Seb no tenía comparación".

Fernando Alonso y Sebastian Vettel Fernando Alonso y Sebastian VettelGetty Images

Muchos recordarán a Otmar Szafnauer por el último año de Fernando Alonso en Alpine. El rumano, sin tapujos, llamó viejo al ovetense y retrasó su renovación hasta que el bicampeón de F1 decidió mudarse a Aston Martin, donde sumó ocho podios en los meses siguientes.

Para nadie es un secreto que la relación entre ambos estaba y está rota, pero el exjefe de Racing Point, Aston Martin y Alpine lo ha querido volver a poner de manifiesto.

Y lo ha hecho elogiando a Sebastian Vettel: "Trabajé con Seb y con Fernando, pero la ética de trabajo de Seb no tenía comparación".

"Te daré un ejemplo: lo contratamos de Ferrari para Aston [Martin]. Lo hicimos solo para que el resto del equipo pudiera ver lo que es trabajar duro, porque todos sabíamos cómo era, su ética de trabajo y lo que hacía", ha señalado en el podcast 'High Performance Racing'.

"Que no dejaba piedra sin remover y que analizaba una curva no en tres fases, sino en 30 fases. Pero lo que realmente me impresionó fue que esto sucedió en un momento en el que no teníamos ninguna posibilidad de ganar", ha añadido.

De hecho, ha puesto un ejemplo de cómo trabajaba el alemán, según él, a diferencia de Alonso: "Teníamos un ingeniero de neumáticos que salía a diferentes partes del circuito a medir la rugosidad del asfalto con una máquina. Seb solía insistir en medir en cinco, seis o siete lugares diferentes".

"Él le preguntaba por qué quería hacerlo y le contestó: 'Quiero saber dónde está el nivel de agarre más alto por si estoy liderando la carrera en un reinicio. Pisaré el acelerador en esa parte y me aseguraré de que el resto esté en el de nivel más bajo'", ha zanjado.

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