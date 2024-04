Toto Wolff no entiende nada. No entiende nada y quizá esté hasta preocupado. No solo por el pobre rendimiento del Mercedes, a pesar de las esperanzas que en él había puestas, sino porque según parece a tenor de sus palabras a Lewis Hamilton no solo parece darle lo mismo... sino que está contento.

Está feliz. De risas. Está disfrutando. Y eso es algo que tiene un poco confuso al que es su jefe hasta final de año.

Así lo ha reconocido en una entrevista con 'Servís TV' y en 'Formula Passion', y que recogen en 'SoyMotor': "Hamilton está de un sorprendente buen humor".

"No es propio de él, en absoluto. No sé, quizá es porque sabe que el próximo año se va a otro equipo", afirmó sabiendo que en 2025 estará en Ferrari.

Estará en un equipo que este año está, sin duda, en un nivel superior al de Mercedes. Y bien lo sabe Toto Wolff.

"Su reglaje era tan malo que..."

"El reglaje de Hamilton en China era tan malo que el coche no giraba en las curvas", afirma.

Están cuartos en el Mundial de constructores... pero porque Fernando Alonso lucha solo en el Aston Martinviendo que Stroll suma entre poco y nada en lo que a puntos se refiere. Miami, esperanza para los de la estrella.