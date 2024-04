Lewis Hamilton lleva sin lograr un triunfo desde 2021. Sí, va camino de los tres años sin ganar. Sin saber lo que es celebrar una victoria. Y lleva también tiempo sin podio. Lleva cero en 2024, y ahí aparecen las voces que hablan de Ferrari, de su futuro, en el que es su último año con Mercedes.

Él, en palabras que recogen en 'RacingNews365', ha sido más que claro en pleno Gran Premio de China. Porque a él le da lo mismo lo que digan los demás o lo que dejen de decir.

"A día de hoy hay gente que sigue hablando mierdo, y así seguirá siendo el resto del año", cuenta el de Mercedes.

Y sigue: "No tengo que reivindicar nada sobre mi decisión. Sé que es lo mejor para mí y no ha cambiado nada. Nunca me lo he cuestionado, y no me he dejado influir por los comentarios del resto".

"Con el tiempo entiendes cómo gestionar todo. Comprendes que cada día es un día nuevo e intentas dar lo mejor de ti", cuenta Lewis.

Hamilton apenas suma 10 puntos en lo que llevamos de Mundial tras cuatro carreras en las que su mejor resultado fue un séptimo en Bahrein.

Desde ahí, dos novenos puestos en Arabia Saudí y en Japón, con un abandono en Australia.