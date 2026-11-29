El corredor español lamenta que en un fin de semana como el de Losail positivo y que hace un año significaba una buena cantidad de puntos para el equipo ahora es estar lejos de sumar.

Carlos Sainz acaba su penúltima carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 lejos de los puntos. En este GP estaban muy caros ya que nadie de la zona alta falló y los Racing Bulls eran claramente el mejor equipo de la zona media. El único contratiempo que hubo en la sesión fue el abandono de Lindblad. El último punto fue para Bortoleto y su Audi.

El piloto de Williams está resignado ante la cruda situación que vive la escudería. Fue una carrera ejecutada correctamente cuya recompensa es insignificante: "Como piloto, he estado luchando por cosas más importantes. Es un poco frustrante, sobre todo lo larga que se ha hecho esta última parte del año".

"Es la tónica del año, ¿no? Es frustrante porque siento que este año he tenido algunos fines de semana sólidos que el año pasado me habrían dado un podio o me habrían dado un quinto puesto o un top 10. Y este año, haces fines de semana realmente buenos y te da para un 15º puesto", explica rendido el '55'.

La guerra a día de hoy del cuadro de Grove es pelear con Haas, Aston Martin o intentar igualarse con Alpine. Atrás quedan las buenas carreras como justo Catar el año pasado donde se subió al podio y ahora es una quimera hablar de esto. A pesar del cambio de realidad en el lapso de un año, el español mantiene la ilusión.

"Iremos a Abu Dhabi, intentaremos tener un buen fin de semana y aprender bien de cara al año que viene. Y sí, tengo muchas ganas de que llegue esta carrera", concluye el ex de Ferrari en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

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