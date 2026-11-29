El asturiano se retiró de la sesión por un problema con las baterías cuando quedaban 20 vueltas para la bandera a cuadros. Ya solo piensa en el Rally Dakar.

Un fin de semana menos de calvario para Fernando Alonso en la temporada 2026 de Fórmula 1. El ovetense tuvo que abandonar por un problema en las baterías. Por tanto, se produce la enésima avería por la unidad de potencia de Honda. Tampoco acabó Lance Stroll por molestias físicas en su espalda.

Tras la sesión, el bicampeón ha explicado el origen del problema que ha ocasionado su retiro en Losail durante la vuelta 37: "Fue un problema en la unidad de potencia, probablemente la batería. Me pidieron que saltara del coche, no era seguro en ese momento así que se trataba de la batería".

El de Asturias cuenta las horas para despedir una temporada aciaga para las aspiraciones de Aston Martin y del propio piloto. Ya solo mira al Dakar y lo hace lanzando un mordaz 'dardo': "Solo queda una carrera, el domingo estaré pensando en el Dakar, probablemente tengamos un coche más robusto que el que tenemos aquí".

Pese a las pocas ganas de hablar de los recurrentes problemas del 'AMR26', Alonso ha recapitulado las sensaciones vividas en la pista: "No fue muy divertido. Tenemos segundos de ventaja en las curvas y perdemos segundos en las rectas, así que te sientes muy buen piloto porque puedes recuperar mucho en las curvas. Pero es la naturaleza del coche".

"Tenemos unas prestaciones muy desequilibradas entre chasis y motor ahora mismo, por eso pagamos el precio los domingos. Aunque seamos más rápidos no podemos adelantar a nadie, a ningún coche en la pista. Eso compromete nuestra carrera. En cuanto a gestión de neumáticos, hicimos lo que pudimos", ha explicado el ovetense al 'As'. Ya solo le queda Abu Dhabi para acabar con su sufrimiento.

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