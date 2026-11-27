Marc, en Motegi, decidió que se marcharía de MotoGP una vez que terminara la temporada: "He disfrutado muchísimo".

Marc Márquez ha explicado los motivos de su retirada en una rueda de prensa en el Gran Premio de Valencia. Fue en Motegi cuando tomó la decisión y solo su hermano Alex lo sabía. Un mensaje muy emotivo en el que Marc se ha roto a llorar.

"El motivo de mi retirada... creo que no necesito una razón. Es verdad que la situación este año estaba muy al límite. La decisión que he tomado la tomé en Motegi. La única persona que lo sabía era mi hermano Alex. He decidido anunciarlo hoy porque era la única manera de luchar por el mundial", ha dicho el piloto de Ducati.

"He luchado, he ganado pero esta decisión estaba tomada", dice el diez veces campeón del mundo y ocho veces campeón de MotoGP.

Arropado por su familia y con una ovación cerrada tras su discurso, Marc ha reconocido que por primera vez en su carrera ha sentido miedo.

"He sentido miedo. He empezado a sentir el miedo. No miedo a las motos, a la velocidad. Un miedo a una lesión que afecte a mi vida", dice Marc.

El piloto de Cervera anunció en la mañana de este viernes, justo antes de los entrenamientos del viernes, que esta sería su última carrera en el mundial de MotoGP. Una decisión que ha dejado en shock a todo el paddock y a la afición que estaba en la grada.

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