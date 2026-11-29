BIENVENIDOS A LA CARRERA EN CATAR Muy buenas tardes a todos. En poco más de una hora comenzará la penúltima carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1. El Gran Premio de Catar será la primera parada en esta gira por Oriente Medio antes de concluir el año en Abu Dhabi. Los Mercedes son los grandes favoritos ya que han dominado en todas las sesiones del fin de semana. McLaren amenaza el dominio, pero lo tiene muy difícil en las 57 vueltas que componen el GP en Losail. Compartir en X

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