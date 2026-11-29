Mercedes, los favoritos
F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Catar de Fórmula 1
Sigue en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Catar de Fórmula 1 de la temporada 2026 en Losail con primera línea para Russell y Antonelli.
RUSSELL SE QUEJA POR RADIO
"Esto no es lo que hablamos en la reunión", protesta Russell por los ataques de Antonelli. Interviene Wolff diciendo que se centre en la carrera. Ponen picante el Gran Premio de Catar.
DUELO BESTIAL DE LOS MERCEDES
Están dejando competir a sus dos pilotos. Lo intentó el italiano por el interior en la recta y Russell cerró al límite. Muy correoso el inglés, como siempre.
Russell and Antonelli are fighting hard already ⚔️ This is intense! #F1 #QatarGP | LAP 4/57 https://t.co/sazUtCvXKe— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
SE MARCHAN LOS DOS MERCEDES
Sigue liderando Russell y Antonelli no se despega de él. Ya le meten dos segundos y medios a Piastri que está tercero gracias a la mala salida de su compañero.
LINDBLAD, CON PROBLEMAS
Ha tenido un toque el Racing Bull y al reincorporarse a la pista casi pierde el coche cuando pasaba el pelotón. Cae a la última posición. Podía haberse llevado a muchos pilotos.
ARRANCA EL GP DE CATAR
Mantiene la posición Russell. Norris pierde tres posiciones y es adelantado por los Red Bull.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN LUSAIL!! 🇶🇦 Russell gets a great start and leads into Turn 1 from team mate Antonelli #F1 #QatarGP https://t.co/7eBdDLUWSb— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
VUELTA DE FORMACIÓN
Empieza la vuelta de instalación. Prácticamente todos los monoplazas van con neumático medio.
CINCO MINUTOS
Queda muy poco para que se apague el semáforo. Se avecina duelo fratricida en Mercedes.
PARRILLA DE SALIDA
Así saldrán los coches en parrilla en esta penúltima cita de la temporada. Cadillac y Aston Martin cierran la parrilla.
THE STARTING GRID 👀 #F1 #QatarGP https://t.co/2yQsZPOuEu— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
FERRARI, LEJOS DEL PODIO
Nueve décimas de diferencia hay entre el tiempo de 'pole' de Russell y el mejor tiempo de un Ferrari. Los de Maranello sufren en Losail y Leclerc no tiene respuesta a ello. Con vistas al año que viene, mucho tiene que mejorar la escudería italiana y Hamilton ya avisa de retrasos.
UNA CARRERA MENOS DE SUFRIMIENTO PARA ALONSO
Catar será otro escenario de sufrimiento para la escudería de Fernando Alonso. El asturiano se empieza a cansar de vender ilusión y tras una clasificación donde estuvo lejos de pasar a la 'Q2', vuelve a cifrar la pérdida de tiempo por el motor: "Dos segundos en las rectas".
HADJAR POR DELANTE DE MAX
Está en un gran estado de forma el piloto francés. La tercera línea de salida está dominada por Red Bull, pero saldrá por delante de Verstappen. El final de temporada del joven de 22 años es excepcional.
ANTONELLI LO QUIERE TODO
Se le vio muy enfadado al italiano tras concluir la clasificación de este sábado. Explotó por radio contra el equipo por haber salido en ambas vueltas en 'Q3' por delante de Russell. Se considera que ha sido perjudicado. Hoy desde la segunda plaza atacará para ponerse primero contra su compañero.
BIENVENIDOS A LA CARRERA EN CATAR
Muy buenas tardes a todos. En poco más de una hora comenzará la penúltima carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1. El Gran Premio de Catar será la primera parada en esta gira por Oriente Medio antes de concluir el año en Abu Dhabi. Los Mercedes son los grandes favoritos ya que han dominado en todas las sesiones del fin de semana. McLaren amenaza el dominio, pero lo tiene muy difícil en las 57 vueltas que componen el GP en Losail.