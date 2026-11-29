El murciano destrozó al italiano en dos sets y provocó que la eliminatoria se fuera al tercer partido de dobles. Carlitos, a este nivel, no tiene rival.

No quería que le consideraran como el líder de esta España, pero Carlos Alcaraz ha actuado como tal en la final de la Copa Davis ante Italia. Rafa Jódar sufrió serios contratiempos físicos en el primer partido de la eliminatoria que terminaron siendo decisivos ante Lorenzo Musetti.

Rafa se apuntó un heróico primer set tras haber sido atendido por los servicios médicos durante varios minutos. Sin embargo, el 'bajón' físico en el segundo set fue demasiado determinante. Musetti cerró el encuentro con dos mangas casi idénticas (6-2 y 6-1) obligando a Alcaraz a no fallar ante Cobolli.

Carlitos no solo no falló sino que arrolló al italiano en casi todo el encuentro. Cobolli intentó apoyarse en el ánimo del público pero el nivel que mostró Alcaraz fue simplemente injugable. El número tres del mundo, sin embargo, pegó un 'bajón' al final del segundo set y eso lo aprovechó Cobolli para igualar el set con 5-4 a favor de Alcaraz con el murciano sacando. En el 'tie break', Carlitos resolvió el encuentro para llevar la eliminatoria al tercer y último partido.

En él, Marcel Granollers y Pedro Martínez se ven las caras ante Matteo Berretini y Andrea Vavassori. En juego, una 'Ensaladera' que ha llevado al límite al equipo español y al italiano. La Selección de Davis Ferrer, ante la posibilidad de sumar su séptima Copa Davis.

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