El heptacampeón el mundo alerta sobre el retraso que lleva el desarrollo de la unidad de potencia del conjunto italiano, algo que puede afectar para 2027.

El Gran Premio de Catar no ha traído alegrías para Ferrari. De las cuatro grandes escuderías son claramente la última en cuanto a ritmo en Losail. Mercedes está en otra liga mientras que McLaren y Red Bull lucharán aparentemente por el podio.

Salvo carrera caótica, los de Maranello se pueden despedir del podio en esta carrera. Leclerc sale séptimo y Hamilton, quien fue superado por el Racing Bull de Arvid Lindblad, noveno . Es el propio piloto inglés el que lanza una seria advertencia sobre la evolución del motor.

"Este es mi segundo año con el motor Ferrari, y ellos saben dónde se equivocaron con esta unidad de potencia. Los chicos están trabajando muy, muy duro para intentar estar en la lucha el año que viene, pero vamos un año por detrás de todos", advierte el británico.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport Week', el ex de Mercedes explica que ni la ayuda del ADUO es suficiente para dar el salto a luchar con el motor de su exequipo y del binomio Red Bull-Ford y ejemplifica la situación con Aston Martin: "El ADUO te ofrece algunas posibilidades de recortar distancias".

"Pero a los fabricantes les ha costado mucho conseguirlo. Honda no ha sido capaz de lograr avances significativos, y sigue siendo muy difícil recuperar el terreno perdido cuando llevas un año de retraso", concluye 'Sir Lewis'.

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