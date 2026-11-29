Los de Flick fueron una auténtica apisonadora y no dieron opción a un Depor que peleó al incio. Lamine y Raphinha lideraron el vendaval ofensivo blaugrana.

El Barça tenía la oportunidad y no ha fallado. El Deportivo Alavés dejó, con su victoria en el Bernabéu, un hilo para que los de Flick tiraran de cara a sacarle más ventaja a los blancos. Raphinha y Lamine se han encargado de tirar de ese hilo lo máximo posible.

El resultado, una 'manita' a un Dépor que prometió guerra desde el inicio. Lamine ha firmado el 0-1 en el minuto dos gracias a una genialidad de Dani Olmo. El de Terrassa deja pasar un centro del extremo con una elegancia sublime. No contará en las estadísticas pero la maniobra es de una calidad espectacular.

Aubameyang respondió muy rápido. El gabonés estuvo muy listo para aprovechar un error de Cubarsí y definir ante Joan García. El portero blaugrana desbarató dos ocasiones del Dépor en los primeros minutos que podrían haber cambiado el curso del encuentro.

El Barça, poco a poco, comenzó a subirle el ritmo al partido y, con el segundo gol de Olmo, el Depor termina viéndose superado. Las ocasiones blaugranas sucedían sin descanso mientras Leo Román intentaba evitar un resultado mayor.

Poco pudo hacer ante el cabezazo de Raphinha, ya en la segunda parte, tras un gran centro de Lamine. El brasileño aún tenía varias tareas pendientes. Entre ellas, completar su hat-trick. Una buena maniobra en el área y empujar a placer otro pase de Lamine le han bastado para eso. Son 18 goles en 14 partidos. Tremendo.

El Barça aprovecha así el 'pinchazo' del Madrid ante el Alavés. Los de Flick se marchan a seis puntos y vuelve a parecer que cogen la velocidad de crucero que llevaban antes del Clásico. Son también 56 goles a favor en 14 jornadas. Recibirán al Atlético de Madrid en el Camp Nou el próximo miércoles.

El Deportivo, por su parte, se afinca en la 15º posición solo tres puntos por encima del descenso. Visitarán al Portugalete esta semana en Copa antes de viajar a Santander para enfrentarse al Racing el fin de semana que viene.