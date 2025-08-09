Lorenzo señala al piloto que podría competir con Márquez en Ducati: "Metería miedo..."

El pentacampeón del mundo considera que hay un piloto en la parrilla que podría transmitir un dominio igual que el de Márquez si compitiera sobre una Ducati.

Marc Márquez está siendo sin ningún tipo de duda el gran dominador del Mundial de MotoGP. El de Cervera es líder en solitario con más de cien puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, su hermano Álex.

La superioridad del ocho veces campeón del mundo viene de juntar al mejor piloto con la mejor moto. Se especulaba a principio de temporada con que la lucha por el campeonato estaría dentro del 'box' de Ducati, entre Marc y 'Pecco' Bagnaia, pero el italiano ha sido incapaz de seguirle el ritmo a su compañero de equipo.

Sin embargo, para Jorge Lorenzo, hay un piloto que sí podría hacer lo que está haciendo Márquez sobre la Ducati. El pentacampeón del mundo cree que Pedro Acosta podría dominar de la manera que lo hace el ilerdense si dispusiera de la mejor moto de la parrilla (Ducati): "De los pilotos con futuro, el que más me gusta es Acosta. En mi opinión, Pedro habría metido miedo a lomos de una Ducati, al estilo de lo que está haciendo Marc Márquez".

"Es muy joven y muy fuerte. Tiene el coraje y el hambre de ganar lo antes posible. No está contento si es segundo o es tercero. Lo que quiere es ser primero. Sólo que ahora con la KTM lo tiene un poco difícil para colmar sus expectativas", ha reconocido el mallorquín en unas declaraciones para el podcast 'Mig Babol'.

Los rumores que sitúan a Acosta en un futuro en Ducati aparecieron hace varios meses. Desde que el murciano vio que la KTM no rendía como se esperaba, fueron muchos los que le situaron en un equipo de la fábrica boloñesa. Sin embargo, todo parece que, de momento, el del Puerto de Mazarrón seguirá en la escudería austríaca.