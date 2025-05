A Alonso no le sale nada: así fue el trompo de Fernando nada más comenzar la carrera en Miami

A Alonso no le sale nada: así fue el trompo de Fernando nada más comenzar la carrera

Está claro que las cosas en Miami no han salido como Fernando Alonso esperaba. El español partía desde la decimoséptima posición y no solo no ha podido ganar posiciones en la salida sino que en el comienzo de la carrera ha sufrido un percance que le ha hecho ir aún más atrás.

Alonso rodaba detrás de Ollie Bearman, piloto de Haas, buscando hueco para intentar adelantar. Sin embargo, al salir de una curva perdió el control de la parte trasera de su coche y terminó haciendo un trompo. Afortunadamente, Fernando pudo volver a la carrera sin daños en el Aston Martin para revertir la situación.

Más allá de la carrera, está claro que Alonso no ha tenido su mejor gran premio. El asturiano tuvo velocidad y ritmo para, en la 'sprint', luchar por el podio pero una decisión de equipo le privó de participar en esa lucha.

Por si fuera poco, Alonso sufrió un toque de Lawson al final de la carrera corta que le hizo estrellarse contra el muro y no poder terminar la prueba y como mínimo intentar puntuar. La situación en clasificación fue incluso a peor después de que el bicampeón se quedara fuera en la Q1 tras firmar el tercer peor tiempo.