La llamativa defensa de Mercedes a Antonelli: "Cometerá errores pero otros días..."

Toto Wolff, jefe de la escudería, ha demostrado que confía plenamente en Kimi Antonelli a pesar de que sus últimos resultados no hayan estado al nivel que se esperaba.

La temporada del 'rookie' de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, está siendo complicada. Después de un buen inicio e incluso sumar un podio en Canadá que lo coloca en la historia del 'Gran Circo' como uno de los pilotos más jóvenes en lograrlo, los resultados han caído en picado.

Ahora afronta el parón veraniego en su peor momento desde que debutó en la Fórmula 1 tras sumar un único punto en cuatro carreras. Además, su compañero George Russell es cuarto en el mundial y acumula 108 puntos de diferencia con respecto a un italiano al también se le ha visto afectado en rueda de prensa.

A pesar de la situación, Toto Wolff, jefe de Mercedes, mantiene la tranquilidad y confía en el potencial del joven: "Kimi obviamente empezó muy fuerte, con una carrera fantástica bajo condiciones de lluvia y adelantamientos espectaculares el domingo. Nunca hemos dudado de su rendimiento. Sabíamos que habría altibajos, forma parte de la curva de desarrollo".

El austríaco aprovechó para recordar los mejores momentos de su piloto y analizó la situación propia de un chico de su edad: "En Miami, en la clasificación de sprint, logró su primera pole por mérito propio. Después llegaron más momentos destacados, como el podio en Montreal. No debemos olvidar que tiene 18 años y que va a aprender mucho. Cometerá errores… pero otros días será brillante. A largo plazo, esto es completamente normal".

En este contexto y con el apoyo del equipo, Antonelli toma el punto en el último GP celebrado en Hungría como punto de partida para crecer en lo que resta de campeonato: "Podemos llevarnos esta sensación a la segunda mitad de la temporada y afrontarla con optimismo".