Dos muertos en un accidente de avioneta en El Pontón, Requena

Dos personas han fallecido en un accidente de avioneta en la pedanía valenciana de El Pontón, Requena, cerca del kilómetro 443 de la N-332. El aeroplano se estrelló alrededor de las 11.15 horas y, pese a la rápida movilización de unidades del Samu, solo se pudo confirmar la muerte de los ocupantes. Al lugar acudieron cuatro dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, patrullas de la Guardia Civil y Policía Local. Los efectivos lograron extinguir el incendio provocado por el accidente en una zona agrícola, según informaron el CICU y el Centro de Coordinación de Emergencias.

Tras estrellarse el aeroplano sobre las 11.15 horas, unidades del Samu se han movilizado hasta el lugar, pero solo han podido confirmar la muerte de los ocupantes. El aparato ha quedado completamente calcinado.

Asimismo, han acudido a la zona accidentada cuatro dotaciones de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una autobomba, una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local.

Por su parte, los efectivos tuvieron que sofocar el incendio provocado por el accidente en una zona agrícola. El dispositivo ha finalizado ya la extinción y los bomberos se han retirado, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Coordinación de Emergencias.