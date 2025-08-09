Ahora

Dos muertos en un accidente de avioneta en El Pontón, Requena

Los detalles Tras estrellarse el aeroplano sobre las 11.15 horas, unidades de Bomberos de Valencia y del Samu se han movilizado hasta el lugar.

Bomberos de Valencia en el lugar del accidente de avioneta en Requena, Valencia.
Dos personas han fallecido este sábado en un accidente de avioneta en la pedanía valenciana de El Pontón, Requena, a la altura del kilómetro 443 de la N-332.

Tras estrellarse el aeroplano sobre las 11.15 horas, unidades del Samu se han movilizado hasta el lugar, pero solo han podido confirmar la muerte de los ocupantes. El aparato ha quedado completamente calcinado.

Asimismo, han acudido a la zona accidentada cuatro dotaciones de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una autobomba, una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local.

Por su parte, los efectivos tuvieron que sofocar el incendio provocado por el accidente en una zona agrícola. El dispositivo ha finalizado ya la extinción y los bomberos se han retirado, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Coordinación de Emergencias.

