A pesar de que la sesión de libres 1 se tuvo que cancelar debido al mal estado del asfalto (tras el accidente de Carlos Sainz), la segunda sesión de entrenamientos ha sido bastante fructífera para los pilotos españoles.

Carlos Sainz ha finalizado en segunda posición y se presenta como un candidato serio para hacerse con la pole en Las Vegas. Sin embargo, su sanción de diez posiciones a la que tendrá que hacer frente en carrera le imposibilitará luchar por la victoria.

Aun así, Ferrari se ha mostrado como una fuerza más que competitiva superando, de momento, a Red Bull. Y es que Max Verstappen tan solo ha podido ser sexto mientras que 'Checo' Pérez ha sido cuarto. Ambos lejos de los Ferrari y por detrás, además, de FernandoAlonso.

Un Fernando Alonso que ha sido tercero demostrando que el Aston Martinfunciona y que, en un circuito frío en el que las manos y el talento del piloto son determinantes, podría pasar cualquiercosa. Además, el ritmo de Stroll también ha sido competitivo, lo cual indica que el coche realmente funciona.

Por otro lado, Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin y expiloto de F1, asegura que Fernando está "bastantecontento" y que el coche "va bien". Un síntoma más que invita a pensar que un buenresultado en Las Vegas es posible.

Our top three in FP2 👀#F1#LasVegasGPpic.twitter.com/H2hcOzGlmI