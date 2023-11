El lujo, la fama y el espectáculo nocturno de Las Vegas han quedado completamente en segundo plano después de que la primera sesión de entrenamientos libres haya sido un completo desastre. Y es que, cuando apenas habían transcurrido ocho minutos de sesión, un problema del propio circuito provocó la suspensión de la misma.

Un problema que, por si fuera poco, ha afectado de manera directa al Ferrari de Carlos Sainz. Ha sido precisamente el piloto madrileño el que se ha llevado puesta una alcantarilla y que, por ello, ha destrozado por completo su monoplaza.

El motor, la centralita, la batería, el chasis y el asiento son algunas de las piezas que tendrá que cambiar Ferrari y que podría acarrear, incluso, una sanción.

El incidente, que podría haber sido mucho peor, ha sido grabado por un aficionado desde la grada. Una grabación en la que se puede observar y escuchar a la perfección como Sainz pasa por encima de la alcantarilla y como, gracias al sonido, se puede apreciar la verdadera gravedad de la situación.

In the parlance of auto racing, holy crap. Here’s why they canceled the F1 Las Vegas Grand Prix practice tonight. #WTF1#LasVegasGPpic.twitter.com/DL5lheeGH5