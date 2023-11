El inicio del Gran Premio de Las Vegas ha sido completamente desastroso. Apenas ocho minutos de sesión y Carlos Sainz se llevó por delante una alcantarilla que dejó su coche completamente inutilizado. Fernando Alonso pudo esquivarla segundos antes.

Y desde Aston Martin alucinan con la maniobra del bicampeón de la Fórmula 1. Lo ha dicho Pedro de la Rosa, embajador de la escudería, en declaraciones a 'DAZN'.

"El sensor es el piloto... es el mejor sensor del mundo", responde de la Rosa a la pregunta de cómo detecta un Fórmula 1 este tipo de 'obstáculos' en la pista.

"Fernando (Alonso) ha estado rapidísimo. Le he enseñado las imágenes del movimiento. Me ha dicho que no se acordaba bien, que lo había visto pero que no le daba importancia. Ha sido algo instintivo", explica el asesor del equipo de Silverstone.

Algo al alcance de muy pocos. "Me ha sorprendido porque otro piloto diría que ha tenido ese susto... pero no Fernando", cierra de la Rosa.

Alonso evitó esa alcantarilla a más de 300km/h en el tercero sector. Un toque de volante para no pasar por encima que Carlos Sainz no pudo realizar. Su Ferrari quedó muy dañado.