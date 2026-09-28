Ahora

Tras casi una década

Horario y dónde ver la carrera del Gran Premio de de Fórmula 1 de Baréin en Malasia

La máxima competición del automovilismo regresa a uno de sus circuitos más míticos pero con un gran premio que debería haberse celebrado hace casi medio año.

Circuito de Sepang en Malasia Circuito de Sepang en MalasiaGetty

La Fórmula 1 recuperará el suspendido Gran Premio de Baréin en el legendario circuito de Sepang, en Malasia. Los conflictos de Oriente Medio obligaron en su momento a suspender esta carrera y este fin de semana se recuperará la fecha.

El Gran Premio de Abu Dhabi y el de Catar siguen siendo los dos grandes premios que faltan por reubircarse en el calendario, a falta de confirmarse si se celebrarán, lo que sigue siendo una incógnita. Verstappen ya ha sido claro al respecto dejando una firme declaración sobre lo que opina de estas carreras.

Horario y dónde ver el GP de Baréin en Sepang

La Fórmula 1 regresará a un circuito mítico como el de Sepang casi una década después. Fue en 2017 cuando se disputó el último gran premio en ese trazado. Verstappen se apuntó en esa carrera su segunda victoria en el 'Gran Circo'.

El neerlandés, ya con cuatro mundiales en el bolsillo, buscará una victoria que no le van a poner fácil ni los Mercedes, ni los Ferrari, ni los McLaren. Fernando Alonso buscará solucionar sus problemas de Bakú, donde tuvo que retirar el coche.

Debido a la diferencia horario, en España se disputará el Gran Premio por la mañana. Los Libres 1 y 2 del viernes serán a las 6:30h y a las 10:00h horario peninsular. Los Libres 3, ya en el sábado serán a las 6:30h y a las 10:00h dará comienzo la clasificación. La carrera será a las 9:00h del domingo y se podrá seguir en directo a través de 'Dazn'.

'LaSexta' ofrecerá una cobertura con narraciones y noticias de última hora sobre todo el Gran Premio.

Las 6 de laSexta

  1. Prohibiciones a fondos buitre y blindar vivienda pública: las medidas que podría incluir el decreto de vivienda que negocia el Gobierno
  2. Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta en plena crisis migratoria: "Han sido días de trabajo en un entorno hostil"
  3. Rufián se mira al espejo de los votantes de izquierdas: "Si Sumar, Podemos y la madre que parió no nos ponemos de acuerdo, merecemos que arrasen"
  4. Asesinada una mujer en Benidorm en un caso que se investiga como posible crimen machista
  5. Mompó reconoce que la gestión de la DANA "fue un desastre": "No lo puedo negar con la cantidad de muertos que ha habido"
  6. La entrada de una vaguada fría provoca una bajada de temperaturas en toda España y trae las primeras lluvias del otoño