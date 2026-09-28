Horario y dónde ver la carrera del Gran Premio de de Fórmula 1 de Baréin en Malasia

La máxima competición del automovilismo regresa a uno de sus circuitos más míticos pero con un gran premio que debería haberse celebrado hace casi medio año.

La Fórmula 1 recuperará el suspendido Gran Premio de Baréin en el legendario circuito de Sepang, en Malasia. Los conflictos de Oriente Medio obligaron en su momento a suspender esta carrera y este fin de semana se recuperará la fecha.

El Gran Premio de Abu Dhabi y el de Catar siguen siendo los dos grandes premios que faltan por reubircarse en el calendario, a falta de confirmarse si se celebrarán, lo que sigue siendo una incógnita. Verstappen ya ha sido claro al respecto dejando una firme declaración sobre lo que opina de estas carreras.

Horario y dónde ver el GP de Baréin en Sepang

La Fórmula 1 regresará a un circuito mítico como el de Sepang casi una década después. Fue en 2017 cuando se disputó el último gran premio en ese trazado. Verstappen se apuntó en esa carrera su segunda victoria en el 'Gran Circo'.

El neerlandés, ya con cuatro mundiales en el bolsillo, buscará una victoria que no le van a poner fácil ni los Mercedes, ni los Ferrari, ni los McLaren. Fernando Alonso buscará solucionar sus problemas de Bakú, donde tuvo que retirar el coche.

Debido a la diferencia horario, en España se disputará el Gran Premio por la mañana. Los Libres 1 y 2 del viernes serán a las 6:30h y a las 10:00h horario peninsular. Los Libres 3, ya en el sábado serán a las 6:30h y a las 10:00h dará comienzo la clasificación. La carrera será a las 9:00h del domingo y se podrá seguir en directo a través de 'Dazn'.

'LaSexta' ofrecerá una cobertura con narraciones y noticias de última hora sobre todo el Gran Premio.