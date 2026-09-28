Mompó reconoce que la gestión de la DANA "fue un desastre": "No lo puedo negar con la cantidad de muertos que ha habido

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España).

Los detalles El presidente de la Diputación de Valencia comparece este lunes en la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso de los Diputados.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha calificado de "desastre" la gestión de la DANA en octubre de 2024, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. Mompó, del PP valenciano, reconoció que el gobierno de Carlos Mazón tardó en reaccionar debido a la falta de información. Admitió que la gestión de la Generalitat Valenciana fue deficiente, especialmente por el elevado número de víctimas. Enfrentado con diputados de la izquierda, Mompó defendió su actuación y justificó los errores señalando la dureza del temporal y la dificultad de prever su gravedad. Además, admitió que las advertencias meteorológicas no se atendieron adecuadamente.

La gestión de la DANA "fue un desastre". Así lo ha reconocido el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, que este lunes comparece en la comisión de investigación sobre la gestión del temporal en el Congreso de los Diputados. El dirigente del PP valenciano ha reconocido que el Gobierno dirigido entonces por Carlos Mazón tardó en reaccionar durante la tarde del 29 de octubre de 2024, aunque lo ha justificado alegando que "ese día faltó muchísima información".

No obstante, Mompó ha reconocido que la gestión de la Generalitat Valenciana fue manifiestamente deficiente. "Evidentemente, no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión", ha admitido.

Durante su intervención, Mompó se ha limitado a ratificar la versión que había dado anteriormente en las declaraciones en sede judicial sobre su actuación durante la jornada de la riada.

Además, ha protagonizado varios enfrentamientos con los diputados de la izquierda, que le han afeado que hay aspectos de sus declaraciones que no cuadran con la versión dada ante la jueza de Catarroja. Ante esto, Mompó ha alegado la dureza de lo vivido el 29 de octubre de 2024 y ha atacado a algunos de los representantes de los partidos progresistas, como Águeda Micó, de Compromís, a la que ha reprochado que no estuviera en Valencia el día del temporal. "Ese día fue duro, yo estaba por las calles de l'Horta Sud, mientras usted estaba aquí (en el Congreso), votando", le ha espetado.

Mompó también se ha enzarzado con Javier Sánchez, de Podemos, que le ha reprochado el caso omiso que las autoridades valencianas hicieron a las numerosas advertencias de las que disponían por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), pues, pese a disponer de estos avisos, no enviaron el aviso de Protección Civil a través del sistema ES-Alert hasta las 20:11 horas.

En su réplica, Mompó ha reconocido errores en la gestión, aunque ha puntualizado que su asistencia al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) era un acto voluntario. "La gestión fue un desastre", ha admitido el presidente de la Diputación de Valencia. No obstante, ha insistido en que era imposible prever la gravedad del temporal y que podía llegar a producir más de 200 muertes.

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