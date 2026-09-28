Preocupante mensaje de Fernando Alonso sobre el 2027: "La situación es la que es"

Al piloto de Aston Martin le preguntaron sobre qué pasará en 2027, pero Fernando se quedó con que ahora no pueden hacer nada.

Fernando Alonso abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, a pesar de que Aston Martin no encontró ningún fallo en el coche. Perdía casi un segundo en la recta. Una barbaridad. Y por eso decidió irse al box para retirarse de la carrera.

Después le preguntaron por la falta de potencia del motor Honda y si podrá solucionarse de cara a 2027. Pero Fernando no es nada optimista.

"Es lo que es esta situación. Sabemos que hay cosas que se escapan de nuestro control y trabajamos para resolver los problemas", dice el piloto asturiano.

"La falta de rendimiento es una cosa, pero sabemos lo que todo el mundo intenta mejorar. No ayudan, claro, los problemas de fiabilidad de cada semana si no tienes el kilometraje. Creo que estamos haciendo nuestra parte del trabajo, que consiste en ayudar al equipo a intentar entender cómo ganar velocidad en las curvas", explica el de Aston Martin.

Sí espera una mejora de Honda, pero no sabe cuándo podrá llegar: "Cuando pisamos el acelerador y estamos en la recta, tenemos que confiar en Honda y en que vaya mejorando cada vez más. Hemos dado un paso adelante con la mejora del motor. Pero no es suficiente y tenemos que seguir trabajando".

"No vi ninguna alarma. Todo funcionaba bien, pero empecé a perder mucho en la recta. Como 1,5 segundos. Era algo anómalo", indica Fernando.

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