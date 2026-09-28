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"Alguna razón me dice que volverá con Alcaraz"

¿Volverá Ferrero con Carlos Alcaraz? Atención a la opinión de una tenista

Dinara Safina considera que el murciano puede haberse dado cuenta de que su nivel sin el entrenador alicantino ha bajado.

Juan Carlos Ferrero, junto a carlos Alcaraz Juan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazGetty Images

"Creo que volveré al circuito, pero todavía no puedo deciros con quién": así de contundente se mostró Juan Carlos Ferrero hace unas semanas durante la previa del Elche - Real Madrid en el Martínez Valero.

El entrenador, que rompió con Carlos Alcaraz hace diez meses, anunció su regreso al circuito, pero no con quién lo hará.

Se ha hablado mucho sobre Rafa Jódar y Jannik Sinner, aunque hay voces como la de Dinara Safina que apuntan a un retorno con Alcaraz.

"Por alguna razón me dice que volverá con Alcaraz. No sé, puedo equivocarme", señaló la tenista en el 'Best Tennis Podcast'.

"Han hablado de Sinner y de alguno más, pero creo que no. Jódar tampoco lo creo. Pero insisto, puedo equivocarme", añadió.

Safina considera que en estos diez meses sin el alicantino, a pesar de haber alzado el Open de Australia, Carlitos puede haberse dado cuenta de que su nivel ha bajado.

"También me gustaría que Alcaraz volviera. Él es bueno, quizá haya entendido: 'No puedo hacerlo sin él'", zanjó.

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