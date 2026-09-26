Última hora de Ceuta, en directo | Una nueva marcha secundada por PP y Vox para pedir elecciones y en defensa de Ceuta recorre Madrid

Abascal reitera que el Gobierno "obedece a los intereses de Marruecos": "No creo en nada que hagan" El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido ante los medios de comunicación durante la marcha convocada por Sociedad Civil Española y ha vuelto a reiterar que el Gobierno y Pedro Sánchez "obedecen a los intereses de Marruecos". "No creo en nada que haga este Gobierno. No ha hecho nada en este tiempo, ha dicho a los ceutíes que tienen que acostumbrarse a una realidad estructural", ha aseverado. Compartir en X

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El Gobierno acoge en La Hípica de Ceuta a 63 mujeres que vivían a las puertas del recinto El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acogido en el recurso de acogida humanitaria de La Hípica en Ceuta a 63 mujeres migrantes, algunas de ellas con hijos menores a cargo, que estaban viviendo en asentamientos informales a las puertas del recinto. Fuentes de este Ministerio han explicado que, de esta forma, se ha aliviado una situación que estas mujeres vivían desde hacía semanas y han precisado que no se trata de una ampliación de este recurso. Y es que las 63 plazas que han ocupado estas mujeres se habían quedado libres después de que otras migrantes fueran trasladadas en las últimas 48 horas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde serán atendidas a partir de ahora. Además, según han informado este viernes a EFE fuentes del Gobierno, el Ejecutivo está preparando un nuevo emplazamiento en Ceuta, situado en el interior del acuartelamiento de Caballería, con la intención de acoger a más mujeres migrantes que entraron los pasados días 30 y 31 de julio y que aún permanecen en las calles. Los trabajos se están realizando en un antiguo campo de fútbol situado en el cuartel del Regimiento de Caballería Montesa número 3, justo al lado de la playa del Trampolín y tendrá capacidad para acoger a alrededor de 500 mujeres. El Gobierno ha habilitado ya más de 6.000 plazas en espacios temporales de acogida. EFE Compartir en X

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La Policía encuentra otro piso patera en Ceuta con 14 migrantes hacinados en su interior La Policía Nacional ha localizado un nuevo piso patera en Ceuta donde convivían hacinados 14 migrantes que habían entrado ilegalmente en la ciudad a finales de julio y que pagaban 15 euros al día por estar en la vivienda. La intervención se ha llevado a cabo en la madrugada de este viernes, cuando los agentes localizaron el piso tras acudir a una llamada por un presunto caso de quebrantamiento de condena, según ha informado la Jefatura Superior de Policía. Los hechos ocurrieron sobre la 01:50 horas, momento en que los efectivos de seguridad ciudadana acudieron a una vivienda después de que una mujer requiriera presencia policial ya que, al parecer, su expareja se encontraba allí y tenía en vigor una orden de alejamiento. Una vez en el lugar, los agentes constataron lo sucedido y arrestaron al hombre por quebrantamiento de condena, si bien les llamó la atención que en el interior de la vivienda había una gran cantidad de personas pese a que el espacio del piso era reducido. Los policías detectaron la presencia de 14 personas, todas ellas indocumentadas y que no hablaban español, tras lo que fueron trasladadas a dependencias policiales en virtud de la normativa vigente en materia de extranjería. Al parecer, cada uno de ellos abonaba 15 euros diarios por la estancia. Por todo ello, los agentes procedieron al arresto de la mujer por un presunto delito de tráfico ilegal de inmigración clandestina. EFE Compartir en X

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Los populares europeos presentan una propuesta de debate sobre Ceuta en el Consejo de Europa El Partido Popular Europeo en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) presentó una propuesta de urgencia para que se debata la cuestión de Ceuta en la sesión de otoño de ese organismo paneuropeo, indicaron este viernes a EFE fuentes del mismo. "Ceuta atacada: la migración como arma y el fracaso del Gobierno", se titula la propuesta de debate presentada, cuya admisión será estudiada este lunes por el pleno de la APCE. El pleno podrá admitir o rechazar que se debata y también puede modificar el título y planteamiento de la propuesta, señalaron las fuentes. En caso de que sea admitida, la propuesta podría ser debatida el mismo martes, agregaron. Otra propuesta de urgencia fue presentada para estudiar la violencia contra la comunidad LGBTI en Turquía, bajo el título: "Ataques selectivos contra la comunidad LGBTI y sus derechos en Turquía: una señal de alarma más del retroceso democrático". EFE Compartir en X

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